https://ria.ru/20221230/voyna-1842568024.html

В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны

В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022

В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны

Вероятность новой мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а ее причиной могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:48

2022-12-30T22:48

2022-12-30T23:56

в мире

владимир путин

тайвань

греция

турция

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вероятность новой мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а ее причиной могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем, написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive."В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", — отметил он.По мнению автора, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще остается возможной. В случае, если "одна из сторон" пойдет на рисковые шаги, ситуация может перерасти в третью мировую войну, считает он.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад же все чаще говорит о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляет ей вооружения и готовит ВСУ на своей территории.Разногласия между Вашингтоном и Пекином по вопросу статуса Тайваня также вызывают опасения, добавил эксперт. По его мнению, любой конфликт в этом регионе неизбежно приведет к войне великих держав из-за весьма вероятного вовлечения США и Японии.Еще один конфликт, упоминаемый в статье, касается двух членов НАТО, а именно Турции и Греции. При этом Фарли предупреждает: хотя кажется маловероятным, что союзник по НАТО открыто нападет на другого, прошлые конфликты ставили эти две страны на грань войны, а иногда и за грань, несмотря на обязательства перед альянсом.В публикации также отмечается, что за последние несколько месяцев напряженность на Корейском полуострове неуклонно росла, что, по мнению специалиста, также может потенциально перерасти в разрушительную войну с применением как обычного, так и ядерного оружия.Пятый сценарий предполагает переход территориальных разногласий между Индией и Китаем в полномасштабные военные столкновения с серьезными последствиями. Эксперт считает его малореалистичным, но все же полностью не исключает такого исхода.Тем не менее трансформация какого-либо из этих конфликтов в мировую войну в 2023 году на данным момент не представляется правдоподобной, подытожил Фарли.

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/evropa-1842561951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/olland-1842539323.html

https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html

тайвань

греция

турция

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в мире, владимир путин, тайвань, греция, турция, нато, вооруженные силы украины