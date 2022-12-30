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В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022
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В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны
В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022
В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны
Вероятность новой мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а ее причиной могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T22:48
2022-12-30T23:56
в мире
владимир путин
тайвань
греция
турция
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вероятность новой мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а ее причиной могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем, написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive."В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", — отметил он.По мнению автора, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще остается возможной. В случае, если "одна из сторон" пойдет на рисковые шаги, ситуация может перерасти в третью мировую войну, считает он.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад же все чаще говорит о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляет ей вооружения и готовит ВСУ на своей территории.Разногласия между Вашингтоном и Пекином по вопросу статуса Тайваня также вызывают опасения, добавил эксперт. По его мнению, любой конфликт в этом регионе неизбежно приведет к войне великих держав из-за весьма вероятного вовлечения США и Японии.Еще один конфликт, упоминаемый в статье, касается двух членов НАТО, а именно Турции и Греции. При этом Фарли предупреждает: хотя кажется маловероятным, что союзник по НАТО открыто нападет на другого, прошлые конфликты ставили эти две страны на грань войны, а иногда и за грань, несмотря на обязательства перед альянсом.В публикации также отмечается, что за последние несколько месяцев напряженность на Корейском полуострове неуклонно росла, что, по мнению специалиста, также может потенциально перерасти в разрушительную войну с применением как обычного, так и ядерного оружия.Пятый сценарий предполагает переход территориальных разногласий между Индией и Китаем в полномасштабные военные столкновения с серьезными последствиями. Эксперт считает его малореалистичным, но все же полностью не исключает такого исхода.Тем не менее трансформация какого-либо из этих конфликтов в мировую войну в 2023 году на данным момент не представляется правдоподобной, подытожил Фарли.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/evropa-1842561951.html
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тайвань
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в мире, владимир путин, тайвань, греция, турция, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Тайвань, Греция, Турция, НАТО, Вооруженные силы Украины
22:48 30.12.2022 (обновлено: 23:56 30.12.2022)
 
В США описали пять сценариев начала третьей мировой войны

19fortyfive назвал пять поводов, которые могут привести к третьей мировой войне в 2023-м

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вероятность новой мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а ее причиной могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем, написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.
"В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", — отметил он.
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По мнению автора, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще остается возможной. В случае, если "одна из сторон" пойдет на рисковые шаги, ситуация может перерасти в третью мировую войну, считает он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад же все чаще говорит о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляет ей вооружения и готовит ВСУ на своей территории.
Разногласия между Вашингтоном и Пекином по вопросу статуса Тайваня также вызывают опасения, добавил эксперт. По его мнению, любой конфликт в этом регионе неизбежно приведет к войне великих держав из-за весьма вероятного вовлечения США и Японии.
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Еще один конфликт, упоминаемый в статье, касается двух членов НАТО, а именно Турции и Греции. При этом Фарли предупреждает: хотя кажется маловероятным, что союзник по НАТО открыто нападет на другого, прошлые конфликты ставили эти две страны на грань войны, а иногда и за грань, несмотря на обязательства перед альянсом.
В публикации также отмечается, что за последние несколько месяцев напряженность на Корейском полуострове неуклонно росла, что, по мнению специалиста, также может потенциально перерасти в разрушительную войну с применением как обычного, так и ядерного оружия.
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Тем не менее трансформация какого-либо из этих конфликтов в мировую войну в 2023 году на данным момент не представляется правдоподобной, подытожил Фарли.
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