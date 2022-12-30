https://ria.ru/20221230/volozh-1842465717.html

В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно

В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно - РИА Новости, 30.12.2022

В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:02

2022-12-30T14:02

2022-12-30T14:02

экономика

технологии

аркадий волож

россия

яндекс

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Ранее в пятницу Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам. Бизнесмен также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" в текущих условиях "вполне разумен и необходим". "Аркадий Волож не останется в "Яндексе", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании на запрос, будет ли сооснователь "Яндекса" косвенно присутствовать в компании. Материнская компания "Яндекса" сейчас рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. При этом планируется, что новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

https://ria.ru/20220606/volozh-1793473495.html

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экономика, технологии, аркадий волож, россия, яндекс