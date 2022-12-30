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В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно
В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно - РИА Новости, 30.12.2022
В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:02
2022-12-30T14:02
2022-12-30T14:02
экономика
технологии
аркадий волож
россия
яндекс
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Ранее в пятницу Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам. Бизнесмен также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" в текущих условиях "вполне разумен и необходим". "Аркадий Волож не останется в "Яндексе", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании на запрос, будет ли сооснователь "Яндекса" косвенно присутствовать в компании. Материнская компания "Яндекса" сейчас рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. При этом планируется, что новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
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экономика, технологии, аркадий волож, россия, яндекс
Экономика, Технологии, Аркадий Волож, Россия, Яндекс
В "Яндексе" заявили, что Волож не останется в компании даже косвенно
В "Яндексе" заявили, что сооснователь Волож не останется в компании даже косвенно
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не останется в компании, даже косвенно, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Ранее в пятницу Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам. Бизнесмен также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" в текущих условиях "вполне разумен и необходим".
"Аркадий Волож не останется в "Яндексе", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании на запрос, будет ли сооснователь "Яндекса" косвенно присутствовать в компании.
Материнская компания "Яндекса" сейчас рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. При этом планируется, что новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.