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Волож сообщил об уходе из "Яндекса" - РИА Новости, 30.12.2022
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Волож сообщил об уходе из "Яндекса"
Волож сообщил об уходе из "Яндекса" - РИА Новости, 30.12.2022
Волож сообщил об уходе из "Яндекса"
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам, оно имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:46
2022-12-30T13:27
аркадий волож
яндекс
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экономика
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технологии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам, оно имеется в распоряжении РИА Новости."Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренний портал компании. — Прим. ред.). Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. &lt;...&gt; В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить", — написал он.Волож также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" сейчас "вполне разумен и необходим".При этом он дал понять, что совсем от дел не отходит. "Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекса", — подчеркнул Волож.Он назвал компанию проектом своей жизни."И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", — написал Волож.Материнская компания "Яндекса" рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу фирм. Организация планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. Новая структура "Яндекса" в России должна будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
https://ria.ru/20221209/kudrin-1837530620.html
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аркадий волож, яндекс, новости компаний - экономика, экономика, россия, технологии
Аркадий Волож, Яндекс, Новости компаний - Экономика, Экономика, Россия, Технологии
12:46 30.12.2022 (обновлено: 13:27 30.12.2022)
 
Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож сообщил в письме сотрудникам об уходе из компании

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аркадий Волож. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам, оно имеется в распоряжении РИА Новости.
"Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренний портал компании. — Прим. ред.). Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. <...> В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить", — написал он.
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Волож также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" сейчас "вполне разумен и необходим".
При этом он дал понять, что совсем от дел не отходит.
"Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекса", — подчеркнул Волож.
Он назвал компанию проектом своей жизни.
"И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", — написал Волож.
Материнская компания "Яндекса" рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу фирм. Организация планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. Новая структура "Яндекса" в России должна будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
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Аркадий ВоложЯндексНовости компаний - ЭкономикаЭкономикаРоссияТехнологии
 
 
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