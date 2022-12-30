https://ria.ru/20221230/volozh-1842447189.html

Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

Волож сообщил об уходе из "Яндекса" - РИА Новости, 30.12.2022

Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам, оно имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:46

2022-12-30T12:46

2022-12-30T13:27

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам, оно имеется в распоряжении РИА Новости."Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренний портал компании. — Прим. ред.). Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. <...> В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить", — написал он.Волож также отметил, что разрабатываемый план реструктуризации "Яндекса" сейчас "вполне разумен и необходим".При этом он дал понять, что совсем от дел не отходит. "Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекса", — подчеркнул Волож.Он назвал компанию проектом своей жизни."И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", — написал Волож.Материнская компания "Яндекса" рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу фирм. Организация планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название. Новая структура "Яндекса" в России должна будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

https://ria.ru/20221209/kudrin-1837530620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аркадий волож, яндекс, новости компаний - экономика, экономика, россия, технологии