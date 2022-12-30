https://ria.ru/20221230/vlast-1842376144.html

Историк рассказал, какая власть нужна России

Историк рассказал, какая власть нужна России - РИА Новости, 30.12.2022

Историк рассказал, какая власть нужна России

Опыт СССР показал, что такой большой стране, как Россия, нужна крепкая власть, объединяющая общество на основе благородной цели, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:36

2022-12-30T03:36

2022-12-30T03:45

россия

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кпсс

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Опыт СССР показал, что такой большой стране, как Россия, нужна крепкая власть, объединяющая общество на основе благородной цели, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "СССР был великим государством, и мы сейчас являемся наследниками его героических, эпохальных свершений. Это и победа в Великой Отечественной войне, и индустриализация страны, и расцвет науки и культуры, и создание ядерного щита, и прорыв в космос", — сказал Мягков. Эти события специалист назвал историей страны, которую невозможно "отменить, как это пытаются делать Запад и некоторые постсоветские республики".Создание Советского Союза во многом обусловилось внешним давлением на Советскую Россию и на национальные республики в начале 1920-х годов, и их объединение было необходимо для обороны от этих сил, добавил собеседник агентства. Но при создании Советского Союза в его правовую основу заложили "мину замедленного действия", отметил Мягков."Я согласен с этой формулировкой. Речь о том, что в противовес плану автономизации, который предлагал народный комиссар по делам национальностей Сталин, был предложен план Ленина по федерализации союзного государства, который предусматривал право свободного вступления и свободного выхода республик из состава Союза", — пояснил собеседник агентства. Поначалу это не имело большого значения, потому что существовала коммунистическая партия, которая "скрепляла все органы власти на всех уровнях", добавил Мягков. "Но по мере ослабления КПСС в 1970-1980-х годах, по мере потери авторитета партии единая, централизованная ветвь власти разрушалась и разрушилась вместе с крахом КПСС. Однако при этом разрушилось и государство", — сказал научный директор РВИО. Эти события нужно учитывать как урок, считает собеседник агентства.Еще один важный вывод из истории СССР заключается в том, что для существования такого уникального государства нужен большой общенациональный проект, добавил он. "На заре создания Советского Союза, а затем в годы первых пятилеток, когда страна поднималась из разрухи, оставшейся после Гражданской войны, строила мощнейшую экономику, развивала науку и культуру, была идеология, которая вела страну в будущее, к глобальной цели. <...> Тогда это было построение социализма в отдельно взятой стране, создание будущего для процветания людей в суверенном, самодостаточном в политическом, экономическом и военном плане государстве, защищенном от агрессии извне", — сказал Мягков. Предпосылок к последующему распаду СССР становилось все больше по мере того, как эта сверхидея стала ослабевать, добавил научный директор РВИО. "Общество стало перестраиваться на путь большего индивидуализма, когда вместо понимания того, что человек должен работать для общества, возникла тенденция получения благ от общества, а новой прорывной, благородной идеи, объединяющей людей, предложено не было", — отметил Мягков. "Нарастающие экономические трудности, волюнтаристский стиль правления Хрущева, его необоснованные новации, затем брежневская боязнь реформ и, наконец, провальная политика Горбачева, который, на мой взгляд, безусловно, ответственен за развал Советского Союза — все это последовательно способствовало ослаблению центра, объединяющего республики. Происходило это наряду с давлением со стороны Запада, сравнивавшего СССР с империей зла. Итог для советского государства был трагичен", — добавил он. По мнению Мягкова, в будущем объединение республик бывшего Советского Союза в той или иной форме не исключено. Но сегодня актуальная сверхзадача заключается в сохранении России, ее народа и движении вперед."А все остальное, что касается опыта Советского Союза, безусловно, к этому приложится", — заключил Мягков.Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html

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россия, ссср, кпсс, российское военно-историческое общество (рвио)