https://ria.ru/20221230/vkontakte-1842425221.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год - РИА Новости, 30.12.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:45

2022-12-30T11:45

2022-12-30T11:45

вконтакте

новый год

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут отмечать Новый год.Варианты ответа были: дома; в гостях; поеду гулять; в ресторане/баре. Также пользователь мог ответить, что он не планирует отмечать Новый год.В итоге большинство подписчиков ответили, что они будут отмечать Новый год дома. Так проголосовали 76% пользователей. Планируют праздновать в гостях около 9% подписчиков. При этом 11% пользователей совсем не хотят отмечать Новый год. Наименьшее количество подписчиков поедут гулять или будут отмечать в заведении. За каждый из этих вариантов проголосовал лишь 1%.В комментариях пользователи добавили, что некоторые из них будут встречать этот Новый год на работе.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, новый год