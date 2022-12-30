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Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год - РИА Новости, 30.12.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут отмечать Новый год
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:45
2022-12-30T11:45
2022-12-30T11:45
вконтакте
новый год
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут отмечать Новый год.Варианты ответа были: дома; в гостях; поеду гулять; в ресторане/баре. Также пользователь мог ответить, что он не планирует отмечать Новый год.В итоге большинство подписчиков ответили, что они будут отмечать Новый год дома. Так проголосовали 76% пользователей. Планируют праздновать в гостях около 9% подписчиков. При этом 11% пользователей совсем не хотят отмечать Новый год. Наименьшее количество подписчиков поедут гулять или будут отмечать в заведении. За каждый из этих вариантов проголосовал лишь 1%.В комментариях пользователи добавили, что некоторые из них будут встречать этот Новый год на работе.
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вконтакте, новый год
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут отмечать Новый год.
Варианты ответа были: дома; в гостях; поеду гулять; в ресторане/баре. Также пользователь мог ответить, что он не планирует отмечать Новый год.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они будут отмечать Новый год дома. Так проголосовали 76% пользователей. Планируют праздновать в гостях около 9% подписчиков. При этом 11% пользователей совсем не хотят отмечать Новый год. Наименьшее количество подписчиков поедут гулять или будут отмечать в заведении. За каждый из этих вариантов проголосовал лишь 1%.
В комментариях пользователи добавили, что некоторые из них будут встречать этот Новый год на работе.