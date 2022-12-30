https://ria.ru/20221230/vino-1842380289.html

В Роскачестве рассказали, как хранить игристое вино

В Роскачестве рассказали, как хранить игристое вино - РИА Новости, 30.12.2022

В Роскачестве рассказали, как хранить игристое вино

Хорошее игристое вино, если оно было правильно повторно закрыто и находится в холоде, может храниться не меньше суток, рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T05:26

2022-12-30T05:26

2022-12-30T07:19

общество

олеся буняева

роскачество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Хорошее игристое вино, если оно было правильно повторно закрыто и находится в холоде, может храниться не меньше суток, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского... Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка – это миф. Такая "укупорка" не герметичная и ничего не решает", - заявила она. В Роскачестве также отметили, что принцип хранения открытой и закрытой бутылки схож. Меньше всего после откупоривания проживет легкое белое или розовое вино, чуть дольше - красное (особенно, если оно с выдержкой в дубе), дольше всего – несколько недель в холодильнике с обычной пробкой - продержится вино крепленое. "В любом случае, открытую бутылку лучше держать в холодильнике или на балконе – если мороз не слишком сильный", - уточнила Буняева. При этом эксперты советует россиянам, которые не планируют пить больше одного бокала за новогодним столом, обратить внимание на объемы бутылок меньше традиционных 0,75 литра. "За последние два года существенно выросло производство российских вин в нестандартных типах тары – "половинных" бутылках объемом 0,375 литра и маленьких бутылочках 0,2-0,25 литра. В том числе в такую тару разливают и игристые вина. Хорошее решение - не тратить лишнего и в новогоднюю ночь открыть ровно столько вина, сколько хочется выпить, не думая о хранении недопитых бутылок", - подчеркнула Буняева. Кроме того, в Роскачестве обращают внимание на то, что мнение о том, что "старое" вино всегда вкуснее и за время хранения в бутылке оно только улучшается, является мифом. По оценкам экспертов, на органолептику вина влияют и условия хранения в торговле, которые могут быть не вполне идеальными, и сама технология производства. Так, например, предполагается, что недорогие вина выпьют в первый год после розлива.

https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841777877.html

https://ria.ru/20221224/vino-1841015190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, олеся буняева, роскачество