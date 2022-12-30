https://ria.ru/20221230/vengriya-1842461789.html
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран - РИА Новости, 30.12.2022
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:48
2022-12-30T13:48
2022-12-30T13:59
венгрия
политика
виктор орбан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику. Также президент России подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221229/vengriya-1842044615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, политика, виктор орбан, владимир путин, россия
Венгрия, Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия
13:48 30.12.2022 (обновлено: 13:59 30.12.2022)
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях России и Венгрии