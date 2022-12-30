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Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран - РИА Новости, 30.12.2022
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:48
2022-12-30T13:59
венгрия
политика
виктор орбан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику. Также президент России подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
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венгрия, политика, виктор орбан, владимир путин, россия
Венгрия, Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия
13:48 30.12.2022 (обновлено: 13:59 30.12.2022)
 
Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран

Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях России и Венгрии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику. Также президент России подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 08:00
Венгерской русофобии мешает чувство венгерского величия
 
ВенгрияПолитикаВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссия
 
 
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