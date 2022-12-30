https://ria.ru/20221230/vengriya-1842461789.html

Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран

Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран - РИА Новости, 30.12.2022

Путин в поздравлении Орбану отметил позитивную динамику в отношениях стран

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:48

2022-12-30T13:48

2022-12-30T13:59

венгрия

политика

виктор орбан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом, отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику. Также президент России подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221229/vengriya-1842044615.html

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Кирилл Волков

венгрия, политика, виктор орбан, владимир путин, россия