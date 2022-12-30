https://ria.ru/20221230/uscherb-1842424680.html

СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами

СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами - РИА Новости, 30.12.2022

СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами

Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:44

2022-12-30T11:44

2022-12-30T11:44

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что сейчас по "осмотренным объектам жилого комплекса и инфраструктуры" ДНР и ЛНР было завершено производство "оценочных строительно-технических судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов". "Согласно заключениям экспертов, сумма причиненного ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина