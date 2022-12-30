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СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами - РИА Новости, 30.12.2022
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
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украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что сейчас по "осмотренным объектам жилого комплекса и инфраструктуры" ДНР и ЛНР было завершено производство "оценочных строительно-технических судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов". "Согласно заключениям экспертов, сумма причиненного ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
СК: украинские обстрелы нанесли ДНР и ЛНР ущерб более чем на 228 миллиардов рублей