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СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами - РИА Новости, 30.12.2022
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СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами - РИА Новости, 30.12.2022
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что сейчас по "осмотренным объектам жилого комплекса и инфраструктуры" ДНР и ЛНР было завершено производство "оценочных строительно-технических судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов". "Согласно заключениям экспертов, сумма причиненного ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", - говорится в релизе.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
11:44 30.12.2022
 
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами

СК: украинские обстрелы нанесли ДНР и ЛНР ущерб более чем на 228 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что сейчас по "осмотренным объектам жилого комплекса и инфраструктуры" ДНР и ЛНР было завершено производство "оценочных строительно-технических судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов".
"Согласно заключениям экспертов, сумма причиненного ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей", - говорится в релизе.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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