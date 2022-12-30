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Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842559116.html
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией
Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:09
2022-12-30T22:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
москва
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ООН, 30 дек – РИА Новости. Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем республики. Как добавил дипломат, Запад пытается выставить целью российской спецоперации якобы уничтожение республики, борьбу с украинским языком и русификацию соседней страны. "Естественно, это абсолютно не так", — подчеркнул первый зампостпреда. При этом Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа", который не будет угрожать России. "Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", — объяснил дипломат. При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит прежде всего от выбора ее жителей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html
https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html
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владимир путин, украина, россия, москва, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва, ООН
21:09 30.12.2022 (обновлено: 22:01 30.12.2022)
 
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Зампостпреда Полянский призвал Украину вернуться в состояние дружественного соседа России

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек – РИА Новости. Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем республики.
"Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась", — сказал он.
Как добавил дипломат, Запад пытается выставить целью российской спецоперации якобы уничтожение республики, борьбу с украинским языком и русификацию соседней страны.
"Естественно, это абсолютно не так", — подчеркнул первый зампостпреда.
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При этом Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа", который не будет угрожать России.
"Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", — объяснил дипломат.
При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит прежде всего от выбора ее жителей.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияМоскваООН
 
 
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