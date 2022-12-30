https://ria.ru/20221230/ukraina-1842559116.html
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией
Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:09
2022-12-30T21:09
2022-12-30T22:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
москва
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 30 дек – РИА Новости. Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем республики. Как добавил дипломат, Запад пытается выставить целью российской спецоперации якобы уничтожение республики, борьбу с украинским языком и русификацию соседней страны. "Естественно, это абсолютно не так", — подчеркнул первый зампостпреда. При этом Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа", который не будет угрожать России. "Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", — объяснил дипломат. При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит прежде всего от выбора ее жителей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html
https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, москва, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва, ООН
21:09 30.12.2022 (обновлено: 22:01 30.12.2022)
Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией
Зампостпреда Полянский призвал Украину вернуться в состояние дружественного соседа России
ООН, 30 дек – РИА Новости. Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем республики.
"Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась", — сказал он.
Как добавил дипломат, Запад пытается выставить целью российской спецоперации якобы уничтожение республики, борьбу с украинским языком и русификацию соседней страны.
"Естественно, это абсолютно не так", — подчеркнул первый зампостпреда.
При этом Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа", который не будет угрожать России.
"Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", — объяснил дипломат.
При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит прежде всего от выбора ее жителей.
Москва
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.