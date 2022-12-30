https://ria.ru/20221230/ukraina-1842559116.html

Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией - РИА Новости, 30.12.2022

Полянский: Украина должна вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:09

2022-12-30T21:09

2022-12-30T22:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

москва

оон

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ООН, 30 дек – РИА Новости. Украина должна вновь стать дружественным соседом России, заявил в Telegram первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о будущем республики. Как добавил дипломат, Запад пытается выставить целью российской спецоперации якобы уничтожение республики, борьбу с украинским языком и русификацию соседней страны. "Естественно, это абсолютно не так", — подчеркнул первый зампостпреда. При этом Полянский указал, что "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа", который не будет угрожать России. "Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", — объяснил дипломат. При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит прежде всего от выбора ее жителей.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html

https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html

украина

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, москва, оон