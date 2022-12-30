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Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины - РИА Новости, 30.12.2022
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Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины
Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины - РИА Новости, 30.12.2022
Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины
Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, написал бывший... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:06
2022-12-30T17:02
в мире
владимир путин
украина
сша
киев
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator."Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по существу, лгали Киеву, обещая членство (в Североатлантическом альянсе. — Прим. ред.), но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину", — отметил автор публикации.По его словам, главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Эксперт призвал Белый дом ставить на первое место интересы американского народа, для этого США следует не вмешиваться в украинский кризис."У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте", — подытожил Бандоу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, киев, нато, рональд рейган
В мире, Владимир Путин, Украина, США, Киев, НАТО, Рональд Рейган
15:06 30.12.2022 (обновлено: 17:02 30.12.2022)
 
Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины

Экс-помощник Рейгана Бандоу: США и союзники врали Украине о готовности заступиться за нее

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.
"Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по существу, лгали Киеву, обещая членство (в Североатлантическом альянсе. — Прим. ред.), но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину", — отметил автор публикации.
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По его словам, главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Эксперт призвал Белый дом ставить на первое место интересы американского народа, для этого США следует не вмешиваться в украинский кризис.
"У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте", — подытожил Бандоу.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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