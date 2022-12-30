https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html

Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины

Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины - РИА Новости, 30.12.2022

Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины

Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, написал бывший... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:06

2022-12-30T15:06

2022-12-30T17:02

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator."Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по существу, лгали Киеву, обещая членство (в Североатлантическом альянсе. — Прим. ред.), но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину", — отметил автор публикации.По его словам, главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Эксперт призвал Белый дом ставить на первое место интересы американского народа, для этого США следует не вмешиваться в украинский кризис."У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте", — подытожил Бандоу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

украина

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в мире, владимир путин, украина, сша, киев, нато, рональд рейган