https://ria.ru/20221230/ukraina-1842476697.html

Кулеба рассказал, как Венгрия "берет в заложники" Украину

Кулеба рассказал, как Венгрия "берет в заложники" Украину - РИА Новости, 30.12.2022

Кулеба рассказал, как Венгрия "берет в заложники" Украину

Венгрия, борясь с Еврокомиссией за деньги от ЕС, берет в заложники Киев заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:40

2022-12-30T14:40

2022-12-30T19:33

в мире

дмитрий кулеба

украина

венгрия

россия

еврокомиссия

евросоюз

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Венгрия, борясь с Еврокомиссией за деньги от ЕС, берет в заложники Киев заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. "Реальный вред (в 2022 году. — Прим. ред.) был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники", — заявил Кулеба.По его мнению, в комментариях и заявлениях Орбана прослеживается "идеологическое совпадение в понимании законов истории" с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрирует его собственную политическую близорукость.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

https://ria.ru/20221229/vengriya-1842044615.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий кулеба, украина, венгрия, россия, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, мид украины