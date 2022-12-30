13:29 30.12.2022 (обновлено: 15:19 30.12.2022)
Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для переговоров России и Украины
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама.
По его мнению, вопрос перемирия, вероятно, уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время визита последнего в Вашингтон.
"Наедине два президента, вероятно, обсудили возможность прекращения боевых действий и заложили основу для будущих переговоров", — считает автор статьи.
Как отметил Шама, стремление Вашингтона и ЕС прекратить столкновения связано с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных союзников.
"Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление", — говорится в публикации.
При этом, по словам обозревателя, переговоры об окончании конфликта должны вестись деликатно, учитывая интересы обеих сторон.
"Очень важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной странами Запада", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.