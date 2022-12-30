https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html

Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной

Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.12.2022

Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной

Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:29

2022-12-30T13:29

2022-12-30T15:19

в мире

джо байден

владимир зеленский

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама.По его мнению, вопрос перемирия, вероятно, уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время визита последнего в Вашингтон.Как отметил Шама, стремление Вашингтона и ЕС прекратить столкновения связано с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных союзников."Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление", — говорится в публикации.При этом, по словам обозревателя, переговоры об окончании конфликта должны вестись деликатно, учитывая интересы обеих сторон.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842433360.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842401058.html

россия

украина

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир зеленский, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, вашингтон (штат), евросоюз