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Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html
Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной
Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.12.2022
Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной
Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:29
2022-12-30T15:19
в мире
джо байден
владимир зеленский
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама.По его мнению, вопрос перемирия, вероятно, уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время визита последнего в Вашингтон.Как отметил Шама, стремление Вашингтона и ЕС прекратить столкновения связано с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных союзников."Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление", — говорится в публикации.При этом, по словам обозревателя, переговоры об окончании конфликта должны вестись деликатно, учитывая интересы обеих сторон.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842433360.html
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россия
украина
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в мире, джо байден, владимир зеленский, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, вашингтон (штат), евросоюз
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Вашингтон (штат), Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
13:29 30.12.2022 (обновлено: 15:19 30.12.2022)
 
Hill: Запад уже заложил основу для переговоров между Россией и Украиной

The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для переговоров России и Украины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания своим экономикам, пишет обозреватель Hill Авраам Шама.
По его мнению, вопрос перемирия, вероятно, уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время визита последнего в Вашингтон.

"Наедине два президента, вероятно, обсудили возможность прекращения боевых действий и заложили основу для будущих переговоров", — считает автор статьи.

Как отметил Шама, стремление Вашингтона и ЕС прекратить столкновения связано с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных союзников.
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"Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление", — говорится в публикации.
При этом, по словам обозревателя, переговоры об окончании конфликта должны вестись деликатно, учитывая интересы обеих сторон.
"Очень важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной странами Запада", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийЦены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаВашингтон (штат)Евросоюз
 
 
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