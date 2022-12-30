Рейтинг@Mail.ru
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона - РИА Новости, 30.12.2022
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона
ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:56
2022-12-30T13:13
в мире
владимир зеленский
украина
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская элита ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург.По мнению автора статьи, демократы и некоторые псевдореспубликанцы заключили с Киевом очень выгодную сделку."Украина использовала деньги американских налогоплательщиков, инвестируя их в компанию FTX, а FTX инвестировала их в американскую "Унипартию", — отметил Уидбург. Обозреватель подчеркнул, что интересы администрации президента США Джо Байдена совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки.На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842422915.html
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842393423.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, джо байден, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Джо Байден, США
12:56 30.12.2022 (обновлено: 13:13 30.12.2022)
 
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона

American Thinker: Украина нужна США для отмывания денег

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская элита ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург.
"Тот факт, что Украина издавна является машиной для отмывания денег, дает намек на ответ: элите нужно поддерживать это государство. Еще один намек появился, когда мы узнали, что Владимир Зеленский намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме и стремится к партнерству с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, демократы и некоторые псевдореспубликанцы заключили с Киевом очень выгодную сделку.

"Украина использовала деньги американских налогоплательщиков, инвестируя их в компанию FTX, а FTX инвестировала их в американскую "Унипартию", — отметил Уидбург.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:36
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США
Обозреватель подчеркнул, что интересы администрации президента США Джо Байдена совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки.

На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 09:15
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала