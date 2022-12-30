12:56 30.12.2022 (обновлено: 13:13 30.12.2022)
В США назвали предназначение Украины для Вашингтона
American Thinker: Украина нужна США для отмывания денег
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская элита ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург.
"Тот факт, что Украина издавна является машиной для отмывания денег, дает намек на ответ: элите нужно поддерживать это государство. Еще один намек появился, когда мы узнали, что Владимир Зеленский намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме и стремится к партнерству с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, демократы и некоторые псевдореспубликанцы заключили с Киевом очень выгодную сделку.
"Украина использовала деньги американских налогоплательщиков, инвестируя их в компанию FTX, а FTX инвестировала их в американскую "Унипартию", — отметил Уидбург.
"Украина использовала деньги американских налогоплательщиков, инвестируя их в компанию FTX, а FTX инвестировала их в американскую "Унипартию", — отметил Уидбург.
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Обозреватель подчеркнул, что интересы администрации президента США Джо Байдена совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки.
На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.