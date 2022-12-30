https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html

В США назвали предназначение Украины для Вашингтона

В США назвали предназначение Украины для Вашингтона - РИА Новости, 30.12.2022

В США назвали предназначение Украины для Вашингтона

ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:56

2022-12-30T12:56

2022-12-30T13:13

в мире

владимир зеленский

украина

джо байден

сша

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская элита ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку считает ее машиной для отмывания денег, написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург.По мнению автора статьи, демократы и некоторые псевдореспубликанцы заключили с Киевом очень выгодную сделку."Украина использовала деньги американских налогоплательщиков, инвестируя их в компанию FTX, а FTX инвестировала их в американскую "Унипартию", — отметил Уидбург. Обозреватель подчеркнул, что интересы администрации президента США Джо Байдена совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки.На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и руководством конгресса в Вашингтоне. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842422915.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842393423.html

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в мире, владимир зеленский, украина, джо байден, сша