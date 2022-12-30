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Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842431212.html
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки - РИА Новости, 30.12.2022
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:00
2022-12-30T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
россия
мид украины
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки. Владимир Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, выразил мнение, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости в свою очередь заявил, что Киев лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины. Он подчеркнул, что на таких условиях Москва не будет ни с кем разговаривать. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, россия, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Россия, МИД Украины
12:00 30.12.2022
 
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки.
"Позиция президента, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина".
Владимир Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, выразил мнение, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости в свою очередь заявил, что Киев лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины. Он подчеркнул, что на таких условиях Москва не будет ни с кем разговаривать.
В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
 
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