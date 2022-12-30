09:56 30.12.2022 (обновлено: 11:36 30.12.2022)
На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ
ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.
Спецслужба не уточнила, что именно замышлял задержанный. У него изъяли средства, "готовые к применению террора". Мигрант дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.
К указанной ФСБ категории преступлений относится не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.
16 декабря, 07:39Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
В последнее время на российской территории участились попытки украинских диверсий. В начале недели на границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, состоящую из четырех человек. При себе диверсанты имели четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.
Владимир Путин накануне подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.