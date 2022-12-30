https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html

На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ

На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 30.12.2022

На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ

На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:56

2022-12-30T09:56

2022-12-30T11:36

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

северный кавказ

украина

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ.Спецслужба не уточнила, что именно замышлял задержанный. У него изъяли средства, "готовые к применению террора". Мигрант дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.К указанной ФСБ категории преступлений относится не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.В последнее время на российской территории участились попытки украинских диверсий. В начале недели на границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, состоящую из четырех человек. При себе диверсанты имели четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.Владимир Путин накануне подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

https://ria.ru/20221229/agent-1842131516.html

россия

северный кавказ

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского мигранта, готовившего теракт. Видео ФСБ России Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт. 2022-12-30T09:56 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, северный кавказ, украина