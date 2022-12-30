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На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html
На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ
На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 30.12.2022
На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ
На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:56
2022-12-30T11:36
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
северный кавказ
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ.Спецслужба не уточнила, что именно замышлял задержанный. У него изъяли средства, "готовые к применению террора". Мигрант дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.К указанной ФСБ категории преступлений относится не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.В последнее время на российской территории участились попытки украинских диверсий. В начале недели на границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, состоящую из четырех человек. При себе диверсанты имели четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.Владимир Путин накануне подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
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северный кавказ
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Задержание украинского мигранта, готовившего теракт. Видео ФСБ России
Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, северный кавказ, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Северный Кавказ, Украина
09:56 30.12.2022 (обновлено: 11:36 30.12.2022)
 
На Кавказе задержали украинца, готовившего теракт по заданию СБУ

ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, готовившего теракт по заданию СБУ, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.

Спецслужба не уточнила, что именно замышлял задержанный. У него изъяли средства, "готовые к применению террора". Мигрант дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.
К указанной ФСБ категории преступлений относится не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.
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В последнее время на российской территории участились попытки украинских диверсий. В начале недели на границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, состоящую из четырех человек. При себе диверсанты имели четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.
Владимир Путин накануне подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияСеверный КавказУкраина
 
 
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