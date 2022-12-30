https://ria.ru/20221230/ukraina-1842393423.html
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины - РИА Новости, 30.12.2022
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины
Стратегия США в конфликте на Украине приведет к ее постепенному обескровливанию, заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:15
2022-12-30T09:15
2022-12-30T20:36
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стратегия США в конфликте на Украине приведет к ее постепенному обескровливанию, заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк на онлайн-конференции, организованной фондом "США — Украина". "В ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику и промышленный потенциал. Они лишаются финансовой основы государства. Мы способствуем этому", — сказал он. Генерал отметил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают, потому что Украина хочет восстановить свои территории, а США — избежать конфликта между Россией и НАТО. "Мы в США хотим стабилизировать ситуацию, минимизировать риски начала конфликта между НАТО и Россией, сохранить как можно большую территорию за Украиной без развязывания третьей мировой войны. Мы хотим сосредоточить внимание на сдерживании Китая", — добавил Кларк.Он отметил также, что российские военные меняют ситуацию на поле боя и значительно наращивают оборону, что отразится на характере конфликта. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html
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в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
09:15 30.12.2022 (обновлено: 20:36 30.12.2022)
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины
Американский генерал Уэсли Кларк: подход США ведет к обескровливанию Украины
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Стратегия США в конфликте на Украине приведет к ее постепенному обескровливанию, заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк на онлайн-конференции
, организованной фондом "США — Украина".
"В ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику и промышленный потенциал. Они лишаются финансовой основы государства. Мы способствуем этому", — сказал он.
Генерал отметил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают, потому что Украина хочет восстановить свои территории, а США — избежать конфликта между Россией и НАТО.
"Мы в США хотим стабилизировать ситуацию, минимизировать риски начала конфликта между НАТО и Россией, сохранить как можно большую территорию за Украиной без развязывания третьей мировой войны. Мы хотим сосредоточить внимание на сдерживании Китая", — добавил Кларк.
Он отметил также, что российские военные меняют ситуацию на поле боя и значительно наращивают оборону, что отразится на характере конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.