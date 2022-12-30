https://ria.ru/20221230/tuva-1842392032.html

В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022

В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

Запрет на продажу алкогольных напитков с период с 31 декабря по 8 января введен в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:05

2022-12-30T09:05

2022-12-30T09:05

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общество

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КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Запрет на продажу алкогольных напитков с период с 31 декабря по 8 января введен в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики. "Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на 30 декабря все районные администрации республики утвердили нормативные акты о введение запрета на продажу алкоголя на своих территориях и мерах по контролю за его соблюдением. "В частности, как сообщает мэрия Кызыла, в дни новогодних праздников специалисты городской администрации совместно с сотрудниками полиции будут проверять торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками. На территории Пий-Хемского района распоряжением администрации также установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания", - сообщается в релизе. Пункту полиции по Пий-Хемскому району администрация рекомендовала совместно с субъектами системы профилактики усилить проведение рейдов для поимки нарушителей. В Тес-Хемском районе напитки с содержанием этилового спирта, пива и напитки, изготовленные на его основе, нельзя продавать с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. Районная администрация поручила руководителям сельских поселений усилить работу добровольных народных дружин и субъектов профилактики, которые должны во время рейдов искать нарушителей запрета. Председатели администраций должны ежесуточно представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории оперативному дежурному правительства республики. Итоговый отчет по работе по обеспечению общественного порядка за период новогодних и рождественских праздничных выходных дней руководители муниципалитетов должны представить 8 января 2023 года.

https://ria.ru/20221220/trezvost-1839959668.html

https://ria.ru/20221230/alkogol-1842380597.html

https://ria.ru/20221230/vrach-1842376794.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, алкоголь, республика тыва, кызыл, тес-хемский район, пий-хемский район