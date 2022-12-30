https://ria.ru/20221230/tseny-1842408612.html

Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше

Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше - РИА Новости, 30.12.2022

Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше

Цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше, считают 50% россиян, показали результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:46

2022-12-30T10:46

2022-12-30T10:46

общество

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше, считают 50% россиян, показали результаты опроса фонда "Общественное мнение". Половина опрошенных (50%) считает, что цены росли быстрее, чем раньше, 26% уверены, что они росли так же, как и раньше. Ещё 6% говорят, что они росли медленнее, чем раньше, а 7% - что они не менялись. В том, что цены снижались, уверен 1% опрошенных. Каждый третий (33%) уверен, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. Ещё 42% думают, что они будут расти в том же темпе, 8% - что они будут расти медленнее. Ещё 7% уверены, что в ближайший месяц цены не изменятся, а 1%, что они снизятся. Опрос "ФОМнибус" провели 23-25 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221230/neft-1842382860.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, фонд "общественное мнение"