https://ria.ru/20221230/tseny-1842408612.html
Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше
Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше - РИА Новости, 30.12.2022
Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше
Цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше, считают 50% россиян, показали результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:46
2022-12-30T10:46
2022-12-30T10:46
общество
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше, считают 50% россиян, показали результаты опроса фонда "Общественное мнение". Половина опрошенных (50%) считает, что цены росли быстрее, чем раньше, 26% уверены, что они росли так же, как и раньше. Ещё 6% говорят, что они росли медленнее, чем раньше, а 7% - что они не менялись. В том, что цены снижались, уверен 1% опрошенных. Каждый третий (33%) уверен, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. Ещё 42% думают, что они будут расти в том же темпе, 8% - что они будут расти медленнее. Ещё 7% уверены, что в ближайший месяц цены не изменятся, а 1%, что они снизятся. Опрос "ФОМнибус" провели 23-25 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221230/neft-1842382860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд "общественное мнение"
Общество, Фонд "Общественное мнение"
Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше
Опрос ФОМ: 50 процентов россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше, считают 50% россиян, показали результаты опроса
фонда "Общественное мнение".
Половина опрошенных (50%) считает, что цены росли быстрее, чем раньше, 26% уверены, что они росли так же, как и раньше. Ещё 6% говорят, что они росли медленнее, чем раньше, а 7% - что они не менялись. В том, что цены снижались, уверен 1% опрошенных.
Каждый третий (33%) уверен, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. Ещё 42% думают, что они будут расти в том же темпе, 8% - что они будут расти медленнее. Ещё 7% уверены, что в ближайший месяц цены не изменятся, а 1%, что они снизятся.
Опрос "ФОМнибус
" провели 23-25 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.