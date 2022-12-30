https://ria.ru/20221230/trevoga-1842452333.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:07
2022-12-30T13:07
2022-12-30T13:14
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины, за исключением западных.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:07 30.12.2022 (обновлено: 13:14 30.12.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу