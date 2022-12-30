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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/trevoga-1842452333.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:07
2022-12-30T13:14
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины, за исключением западных.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:07 30.12.2022 (обновлено: 13:14 30.12.2022)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины, за исключением западных.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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