https://ria.ru/20221230/trevoga-1842412727.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:01
2022-12-30T11:01
2022-12-30T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
одесса
одесская область
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 10.50" (мск).Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, николаевская область, одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Одесса, Одесская область
11:01 30.12.2022 (обновлено: 11:10 30.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях