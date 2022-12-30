ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году
ФТС: доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2 процентов
© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами в Сиэтле, США
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Судно с контейнерами в Сиэтле, США. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%, а объем торговли двух стран обрушился более чем вдвое, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"С США снижение (объема торговли России за 2022 год – ред.) более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2%", - сказал Давыдов.
Значительное падение, по его словам, отмечается в торговле Европой. "С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день, включая поток через белорусскую границу", - заявил он.
При этом на границе с этими странами наблюдаются большие пробки из грузовиков, особенно - на белорусской границе, поскольку через Белоруссию идет большой поток импорта в Россию.
"На белорусской границе пробки даже больше, чем у нас. Мы разговаривали с коллегами из Белоруссии – оказалось, дело в проблемной работе поляков и прибалтов", – заявил Давыдов.
"Например, посмотрите, что происходит на Бурачках – это пункт пропуска в Псковской области, самый загруженный на границе России с Европой. Мы там готовы пропускать по 400 машин в день, а они пропускают к нам всего 200, в лучшем случае – 250. Обычно в эти дни, на католическое рождество, мы выходили в ноль – не было очередей вообще. Сейчас очередь составляет порядка 200-300 машин. Мы можем пропустить больше, но не пропускают они", – рассказал он.
Вместе с тем, с дружественными странами у России отмечается рост торгового оборота. "Причем значительный – на 50%, даже на 200% с некоторыми странами, хороший рост по ЕАЭС", – сказал Давыдов.