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ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году - РИА Новости, 30.12.2022
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ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году
ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году - РИА Новости, 30.12.2022
ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году
Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%, а объем торговли двух стран обрушился более чем вдвое, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:10
2022-12-30T04:10
экономика
руслан давыдов
россия
европа
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%, а объем торговли двух стран обрушился более чем вдвое, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "С США снижение (объема торговли России за 2022 год – ред.) более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2%", - сказал Давыдов. Значительное падение, по его словам, отмечается в торговле Европой. "С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день, включая поток через белорусскую границу", - заявил он. При этом на границе с этими странами наблюдаются большие пробки из грузовиков, особенно - на белорусской границе, поскольку через Белоруссию идет большой поток импорта в Россию. "На белорусской границе пробки даже больше, чем у нас. Мы разговаривали с коллегами из Белоруссии – оказалось, дело в проблемной работе поляков и прибалтов", – заявил Давыдов. "Например, посмотрите, что происходит на Бурачках – это пункт пропуска в Псковской области, самый загруженный на границе России с Европой. Мы там готовы пропускать по 400 машин в день, а они пропускают к нам всего 200, в лучшем случае – 250. Обычно в эти дни, на католическое рождество, мы выходили в ноль – не было очередей вообще. Сейчас очередь составляет порядка 200-300 машин. Мы можем пропустить больше, но не пропускают они", – рассказал он. Вместе с тем, с дружественными странами у России отмечается рост торгового оборота. "Причем значительный – на 50%, даже на 200% с некоторыми странами, хороший рост по ЕАЭС", – сказал Давыдов.
https://ria.ru/20221230/torgovlya-1842372871.html
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экономика, руслан давыдов, россия, европа, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз
Экономика, Руслан Давыдов, Россия, Европа, США, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евразийский экономический союз
04:10 30.12.2022
 
ФТС оценила долю США во внешней торговле России в 2022 году

ФТС: доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2 процентов

© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами в Сиэтле, США
Судно с контейнерами в Сиэтле, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Судно с контейнерами в Сиэтле, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%, а объем торговли двух стран обрушился более чем вдвое, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"С США снижение (объема торговли России за 2022 год – ред.) более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2%", - сказал Давыдов.
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Значительное падение, по его словам, отмечается в торговле Европой. "С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день, включая поток через белорусскую границу", - заявил он.
При этом на границе с этими странами наблюдаются большие пробки из грузовиков, особенно - на белорусской границе, поскольку через Белоруссию идет большой поток импорта в Россию.
"На белорусской границе пробки даже больше, чем у нас. Мы разговаривали с коллегами из Белоруссии – оказалось, дело в проблемной работе поляков и прибалтов", – заявил Давыдов.
"Например, посмотрите, что происходит на Бурачках – это пункт пропуска в Псковской области, самый загруженный на границе России с Европой. Мы там готовы пропускать по 400 машин в день, а они пропускают к нам всего 200, в лучшем случае – 250. Обычно в эти дни, на католическое рождество, мы выходили в ноль – не было очередей вообще. Сейчас очередь составляет порядка 200-300 машин. Мы можем пропустить больше, но не пропускают они", – рассказал он.
Вместе с тем, с дружественными странами у России отмечается рост торгового оборота. "Причем значительный – на 50%, даже на 200% с некоторыми странами, хороший рост по ЕАЭС", – сказал Давыдов.
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ЭкономикаРуслан ДавыдовРоссияЕвропаСШАФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евразийский экономический союз
 
 
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