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ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года - РИА Новости, 30.12.2022
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ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года
ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года - РИА Новости, 30.12.2022
ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года
Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T02:34
2022-12-30T02:38
экономика
руслан давыдов
россия
китай
индия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот – рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном – на 20%", – сказал Давыдов. Он отметил, что на границе России с Китаем наблюдается рост потоков по всем видам транспорта. "Даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы", - уточнил он. Первый замглавы ФТС признал, что основным фактором, ограничивающим российскую внешнюю торговлю в этом направлении, является недостаточно развитая инфраструктура. "Главный ограничитель сейчас – это пропускная способность Транссиба. Со всем остальным таможня справляется", – сказал он. Ранее Минэкономразвития сообщало, что товарооборот двух стран может превысить 200 миллиардов долларов уже в 2023 году, хотя такую цель лидеры государств планировали достичь на год позже. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В ФТС ранее прогнозировали увеличение товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, за 11 месяцев рост оценивался в 26%. Товарооборот между Россией и Индией, по прогнозу российской таможни, ожидался на уровне 30 миллиардов долларов против 13,5 миллиарда долларов в 2021 году.
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экономика, руслан давыдов, россия, китай, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Руслан Давыдов, Россия, Китай, Индия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
02:34 30.12.2022 (обновлено: 02:38 30.12.2022)
 
ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года

ФТС: товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот – рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном – на 20%", – сказал Давыдов.
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Он отметил, что на границе России с Китаем наблюдается рост потоков по всем видам транспорта. "Даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы", - уточнил он.
Первый замглавы ФТС признал, что основным фактором, ограничивающим российскую внешнюю торговлю в этом направлении, является недостаточно развитая инфраструктура. "Главный ограничитель сейчас – это пропускная способность Транссиба. Со всем остальным таможня справляется", – сказал он.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что товарооборот двух стран может превысить 200 миллиардов долларов уже в 2023 году, хотя такую цель лидеры государств планировали достичь на год позже. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
В ФТС ранее прогнозировали увеличение товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, за 11 месяцев рост оценивался в 26%. Товарооборот между Россией и Индией, по прогнозу российской таможни, ожидался на уровне 30 миллиардов долларов против 13,5 миллиарда долларов в 2021 году.
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ЭкономикаРуслан ДавыдовРоссияКитайИндияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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