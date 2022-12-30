https://ria.ru/20221230/torgovlya-1842374069.html

ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года

ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года - РИА Новости, 30.12.2022

ФТС оценила товарооборот России и Китая по итогам 2022 года

Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:34

2022-12-30T02:34

2022-12-30T02:38

экономика

руслан давыдов

россия

китай

индия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот – рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном – на 20%", – сказал Давыдов. Он отметил, что на границе России с Китаем наблюдается рост потоков по всем видам транспорта. "Даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы", - уточнил он. Первый замглавы ФТС признал, что основным фактором, ограничивающим российскую внешнюю торговлю в этом направлении, является недостаточно развитая инфраструктура. "Главный ограничитель сейчас – это пропускная способность Транссиба. Со всем остальным таможня справляется", – сказал он. Ранее Минэкономразвития сообщало, что товарооборот двух стран может превысить 200 миллиардов долларов уже в 2023 году, хотя такую цель лидеры государств планировали достичь на год позже. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В ФТС ранее прогнозировали увеличение товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, за 11 месяцев рост оценивался в 26%. Товарооборот между Россией и Индией, по прогнозу российской таможни, ожидался на уровне 30 миллиардов долларов против 13,5 миллиарда долларов в 2021 году.

https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html

https://ria.ru/20221230/torgovlya-1842372871.html

россия

китай

индия

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экономика, руслан давыдов, россия, китай, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)