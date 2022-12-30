02:01 30.12.2022 (обновлено: 03:46 30.12.2022)
ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным
ФТС заявила, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года будет рекордным
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкКонтейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта
Контейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит", — отметил Давыдов.
Первый замглавы ФТС признал, что таможенные органы уже сейчас наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России.
"По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре", — сказал Давыдов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.