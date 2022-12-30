https://ria.ru/20221230/torgovlya-1842372871.html

ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным

ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным - РИА Новости, 30.12.2022

ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным

Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:01

2022-12-30T02:01

2022-12-30T03:46

экономика

цены на нефть

руслан давыдов

россия

австралия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евросоюз

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. Первый замглавы ФТС признал, что таможенные органы уже сейчас наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России."По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре", — сказал Давыдов. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.

https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html

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экономика, цены на нефть, руслан давыдов, россия, австралия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз