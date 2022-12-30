https://ria.ru/20221230/terakt-1842460374.html
Власти сообщили о предотвращении теракта в Энергодаре
Власти сообщили о предотвращении теракта в Энергодаре - РИА Новости, 30.12.2022
Власти сообщили о предотвращении теракта в Энергодаре
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре, взрывчатка была заложена в автомобиль, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:43
2022-12-30T13:43
2022-12-30T13:44
владимир рогов
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре, взрывчатка была заложена в автомобиль, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В Энергодаре на парковке была обнаружена брошенная машина. По поступившей оперативной информации, автомобиль был заминирован большим количеством взрывчатки. Эта информация подтвердилась", - сообщил Рогов. По его словам, силовики приняли решение взорвать автомобиль на месте, так как перевозить его было опасно.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html
энергодар
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владимир рогов, энергодар, запорожская область
Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область
13:43 30.12.2022 (обновлено: 13:44 30.12.2022)
Власти сообщили о предотвращении теракта в Энергодаре
Рогов: в Энергодаре предотвратили теракт, взрывчатка была заложена в автомобиль