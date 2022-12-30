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Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 30.12.2022
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Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 30.12.2022
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:30
2022-12-30T11:30
в мире
китай
тайвань
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государственный департамент сша
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило ранее бюро госдепа по военно-политическим вопросам. "Китай требует, чтобы США соблюдали принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, …прекратили продажу вооружений Тайваню и военные связи с Тайванем, прекратили создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html
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в мире, китай, тайвань, сша, государственный департамент сша, мид кнр
В мире, Китай, Тайвань, США, Государственный департамент США, МИД КНР
11:30 30.12.2022
 
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило ранее бюро госдепа по военно-политическим вопросам.
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"Китай требует, чтобы США соблюдали принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, …прекратили продажу вооружений Тайваню и военные связи с Тайванем, прекратили создавать новые факторы напряженности в Тайваньском проливе", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своего суверенитета и интересов безопасности.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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