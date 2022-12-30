https://ria.ru/20221230/tanker-1842537963.html
Chevron отправила первый танкер в Венесуэлу, пишут СМИ
Chevron отправила первый танкер в Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Chevron отправила первый танкер в Венесуэлу, пишут СМИ
Американская компания Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года экономических санкций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:29
2022-12-30T18:29
2022-12-30T19:32
экономика
цены на нефть
венесуэла
chevron
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Американская компания Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года экономических санкций, сообщил РИА Новости информированный источник.В ноябре министерство финансов США выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.Источник на условиях анонимности сказал РИА Новости, что объем партии составит порядка миллиона баррелей, а ее прибытие в США ожидается в середине января.По данным агентства Рейтер, в начале следующего месяца Chevron планирует отправить в Венесуэлу второй танкер, который доставит разбавители для местной тяжелой нефти.Источник сказал, что для значимого увеличения нефтедобычи в Венесуэле необходимы западные инвестиции, которые невозможны без дальнейшего ослабления санкции. Власти США допускают смягчение рестрикций при условии прогресса в урегулировании внутриполитического конфликта.
https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, венесуэла, chevron , министерство финансов сша, pdvsa, сша
Экономика, Цены на нефть, Венесуэла, Chevron , Министерство финансов США, PDVSA, США
18:29 30.12.2022 (обновлено: 19:32 30.12.2022)
Chevron отправила первый танкер в Венесуэлу, пишут СМИ
Американская компания Chevron отправила в Венесуэлу первый танкер впервые за четыре года