https://ria.ru/20221230/tailand-1842455680.html

Таиланд ждет миллион туристов из России

Таиланд ждет миллион туристов из России - РИА Новости, 30.12.2022

Таиланд ждет миллион туристов из России

Таиланд возвращает себе статус самого востребованного направления Юго-Восточной Азии в России, по итогам текущего года турпоток туда из РФ достигнет порядка 28... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:15

2022-12-30T14:15

2022-12-30T15:18

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Таиланд возвращает себе статус самого востребованного направления Юго-Восточной Азии в России, по итогам текущего года турпоток туда из РФ достигнет порядка 28 процентов от "доковидного", а в 2023-м страна рассчитывает восстановить объемы до 60-65 процентов от допандемийных показателей, то есть до принять до миллиона гостей из нашей страны, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Таиланд намерен принять в 2023 году порядка 900 тысяч – одного миллиона туристов из России", – сообщили эксперты. Из них, по прогнозу чиновников королевства, в первом квартале года – более 377,5 тысячи. Там также отметили, что рост турпотока в Таиланд начался с нынешней осени, и "с тех пор каждый месяц он демонстрирует все лучшие значения". Так, по итогам января-ноября страна приняла 256,5 тысячи туристов из России, а по итогам первых 20 дней декабря, согласно статистике, которую АТОР представили в московском офисе туристического управления Таиланда, – более 110 тысяч. "Тем самым уже на момент 20 декабря были превышены значения ноябрьского турпотока – 109,4 тысячи гостей из России", – уточнили в АТОР. Эксперты также уверены, что значения за весь год достигнут уровня порядка 410 тысяч человек. "Это около 28 процентов от турпотока по итогам 2019 года, который находился на уровне 1,47 миллиона туристов", – указали в ассоциации.

https://ria.ru/20221224/tailand-1840797268.html

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Лана Баева

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