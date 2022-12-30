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Киев вернулся к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 30.12.2022
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https://ria.ru/20221230/svet-1842567507.html
Киев вернулся к стабилизационным отключениям света
Киев вернулся к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 30.12.2022
Киев вернулся к стабилизационным отключениям света
Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей контролируемое, заявил в пятницу генеральный директор украинской энергокомпании YASNO... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T22:40
2022-12-30T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
украина
россия
дтэк
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей контролируемое, заявил в пятницу генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление", - написал он на своей странице в Facebook*. Коваленко также призвал жителей столицы Украины не включать в розетку "сразу все, что есть в квартире". "Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники. Не стоит использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Еще гирлянда - и весь район рискует погаснуть", - пояснил он. Ранее замглавы киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что украинская столица всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Коваленко отмечал, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, их удалось равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, украина, россия, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Россия, ДТЭК
22:40 30.12.2022
 
Киев вернулся к стабилизационным отключениям света

Глава YASNO ДТЭК Коваленко: Киев вернулся к стабилизационным отключениям света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей контролируемое, заявил в пятницу генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление", - написал он на своей странице в Facebook*.
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Тьма пришла на Украину надолго
Коваленко также призвал жителей столицы Украины не включать в розетку "сразу все, что есть в квартире". "Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники. Не стоит использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Еще гирлянда - и весь район рискует погаснуть", - пояснил он.
Ранее замглавы киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что украинская столица всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Коваленко отмечал, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, их удалось равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийКиевУкраинаРоссияДТЭК
 
 
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