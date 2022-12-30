https://ria.ru/20221230/sudimost-1842556997.html

Байден списал судимость американке, убившей мужа

Байден списал судимость американке, убившей мужа - РИА Новости, 30.12.2022

Байден списал судимость американке, убившей мужа

Президент США Джо Байден списал судимости шести американцам, в том числе женщине, которая полвека назад убила избивавшего ее мужа. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:44

2022-12-30T20:44

2022-12-30T20:45

джо байден

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден списал судимости шести американцам, в том числе женщине, которая полвека назад убила избивавшего ее мужа. Остальные пятеро были осуждены в разные годы за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков, и с тех пор ведут примерный образ жизни. "Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести лицам", - говорится в сообщении Белого дома. Одна из помилованных – 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас – в возрасте 33 лет, будучи беременной, застрелила своего мужа, который, как было установлено следствием, применял к ней физическое и вербальное насилие, в том числе во время фатальной для него ссоры. Женщину, согласно пресс-релизу, приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет, сколько времени она провела за решеткой, не уточняется.

https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html

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джо байден, в мире, сша