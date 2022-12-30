https://ria.ru/20221230/sudimost-1842556997.html
Байден списал судимость американке, убившей мужа
Байден списал судимость американке, убившей мужа - РИА Новости, 30.12.2022
Байден списал судимость американке, убившей мужа
Президент США Джо Байден списал судимости шести американцам, в том числе женщине, которая полвека назад убила избивавшего ее мужа. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:44
2022-12-30T20:44
2022-12-30T20:45
джо байден
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден списал судимости шести американцам, в том числе женщине, которая полвека назад убила избивавшего ее мужа. Остальные пятеро были осуждены в разные годы за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков, и с тех пор ведут примерный образ жизни. "Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести лицам", - говорится в сообщении Белого дома. Одна из помилованных – 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас – в возрасте 33 лет, будучи беременной, застрелила своего мужа, который, как было установлено следствием, применял к ней физическое и вербальное насилие, в том числе во время фатальной для него ссоры. Женщину, согласно пресс-релизу, приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет, сколько времени она провела за решеткой, не уточняется.
https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4d79bd8a967155833efe9d725da717f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша
20:44 30.12.2022 (обновлено: 20:45 30.12.2022)
Байден списал судимость американке, убившей мужа
Байден списал судимости шести американцам, среди которых женщина, убившая своего мужа
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден списал судимости шести американцам, в том числе женщине, которая полвека назад убила избивавшего ее мужа.
Остальные пятеро были осуждены в разные годы за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков, и с тех пор ведут примерный образ жизни.
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести лицам", - говорится в сообщении Белого дома.
Одна из помилованных – 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас – в возрасте 33 лет, будучи беременной, застрелила своего мужа, который, как было установлено следствием, применял к ней физическое и вербальное насилие, в том числе во время фатальной для него ссоры. Женщину, согласно пресс-релизу, приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет, сколько времени она провела за решеткой, не уточняется.