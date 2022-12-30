https://ria.ru/20221230/sud-1842528227.html

В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ

В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ - РИА Новости, 30.12.2022

В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ

Суд в Якутии рассмотрит дело о "мертвых душах" Арктического государственного агротехнологического университета, на обучение которых из федерального и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:44

2022-12-30T17:44

2022-12-30T18:04

происшествия

якутский городской суд

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586391900_0:47:1600:947_1920x0_80_0_0_55050e22ce3e49f72b47ddabd5727a04.jpg

ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело о "мертвых душах" Арктического государственного агротехнологического университета, на обучение которых из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 44 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее сообщалось о том, что ректора АГАТУ, депутата регионального парламента Ивана Слепцова в ноябре 2020 года задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Он потратил за 4 года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Слепцова в партии. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пяти лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, а также служебном подлоге. Как отметили в прокуратуре Якутии, экс-руководитель вуза и пятеро его подчиненных с 2016 по 2020 годы восстанавливали отчисленных студентов и условно переводили их на последующие курсы. Таким образом "мертвыми душами" путем подложных приказов и недостоверных отчетов о выполнении госзадания стали более 430 студентов. "В результате данных преступных действий учреждению перечислены денежные средства в размере более 44,6 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе. В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении суда.

https://ria.ru/20221214/advokat-1838564774.html

https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутский городской суд, республика саха (якутия)