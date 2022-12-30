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В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ - РИА Новости, 30.12.2022
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В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ
В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ - РИА Новости, 30.12.2022
В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ
Суд в Якутии рассмотрит дело о "мертвых душах" Арктического государственного агротехнологического университета, на обучение которых из федерального и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:44
2022-12-30T18:04
происшествия
якутский городской суд
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело о "мертвых душах" Арктического государственного агротехнологического университета, на обучение которых из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 44 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее сообщалось о том, что ректора АГАТУ, депутата регионального парламента Ивана Слепцова в ноябре 2020 года задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Он потратил за 4 года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Слепцова в партии. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пяти лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, а также служебном подлоге. Как отметили в прокуратуре Якутии, экс-руководитель вуза и пятеро его подчиненных с 2016 по 2020 годы восстанавливали отчисленных студентов и условно переводили их на последующие курсы. Таким образом "мертвыми душами" путем подложных приказов и недостоверных отчетов о выполнении госзадания стали более 430 студентов. "В результате данных преступных действий учреждению перечислены денежные средства в размере более 44,6 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе. В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении суда.
https://ria.ru/20221214/advokat-1838564774.html
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происшествия, якутский городской суд, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутский городской суд, Республика Саха (Якутия)
17:44 30.12.2022 (обновлено: 18:04 30.12.2022)
 
В Якутии суд рассмотрит резонансное дело о "мертвых душах" в АГАТУ

Прокуратура: в Якутии суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве в АГАТУ

© Фото : СК РФ по Республике Саха (Якутия)Задержание ректора ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет" Ивана Слепцова
Задержание ректора ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет Ивана Слепцова - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : СК РФ по Республике Саха (Якутия)
Задержание ректора ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет" Ивана Слепцова. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело о "мертвых душах" Арктического государственного агротехнологического университета, на обучение которых из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 44 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее сообщалось о том, что ректора АГАТУ, депутата регионального парламента Ивана Слепцова в ноябре 2020 года задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Он потратил за 4 года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Слепцова в партии.
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Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пяти лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, а также служебном подлоге.
Как отметили в прокуратуре Якутии, экс-руководитель вуза и пятеро его подчиненных с 2016 по 2020 годы восстанавливали отчисленных студентов и условно переводили их на последующие курсы. Таким образом "мертвыми душами" путем подложных приказов и недостоверных отчетов о выполнении госзадания стали более 430 студентов.
"В результате данных преступных действий учреждению перечислены денежные средства в размере более 44,6 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении суда.
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ПроисшествияЯкутский городской судРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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