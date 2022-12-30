https://ria.ru/20221230/sssr-1842491133.html

МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР

МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР - РИА Новости, 30.12.2022

МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР

СССР был первым государством, признавшим Китайскую народную республику, Китай готов продолжать развивать добрососедские отношения с Россией в новую эпоху,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:31

2022-12-30T15:31

2022-12-30T15:41

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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. СССР был первым государством, признавшим Китайскую народную республику, Китай готов продолжать развивать добрососедские отношения с Россией в новую эпоху, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР."Советский Союз - первое социалистическое государство в мире, а также первое государство, признавшее КНР и установившее с ним дипломатическое отношения", - сказали в пресс-службе, добавив, что в "советско-китайских отношениях были свои перипетии"."Китай готов вместе с Россией продолжать развивать двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху, полагаясь на принципы добрососедства и взаимной выгоды", - подчеркнули в ведомстве.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

китай

ссср

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, ссср, россия, в мире