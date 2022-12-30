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МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР - РИА Новости, 30.12.2022
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МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР
МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР - РИА Новости, 30.12.2022
МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР
СССР был первым государством, признавшим Китайскую народную республику, Китай готов продолжать развивать добрососедские отношения с Россией в новую эпоху,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:31
2022-12-30T15:41
китай
ссср
россия
в мире
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. СССР был первым государством, признавшим Китайскую народную республику, Китай готов продолжать развивать добрососедские отношения с Россией в новую эпоху, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР."Советский Союз - первое социалистическое государство в мире, а также первое государство, признавшее КНР и установившее с ним дипломатическое отношения", - сказали в пресс-службе, добавив, что в "советско-китайских отношениях были свои перипетии"."Китай готов вместе с Россией продолжать развивать двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху, полагаясь на принципы добрососедства и взаимной выгоды", - подчеркнули в ведомстве.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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Китай, СССР, Россия, В мире
15:31 30.12.2022 (обновлено: 15:41 30.12.2022)
 
МИД Китая напомнил, что СССР первым признал КНР

МИД Китая напомнил, что СССР стал первым государством, признавшим КНР

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. СССР был первым государством, признавшим Китайскую народную республику, Китай готов продолжать развивать добрососедские отношения с Россией в новую эпоху, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
"Советский Союз - первое социалистическое государство в мире, а также первое государство, признавшее КНР и установившее с ним дипломатическое отношения", - сказали в пресс-службе, добавив, что в "советско-китайских отношениях были свои перипетии".
"Китай готов вместе с Россией продолжать развивать двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху, полагаясь на принципы добрососедства и взаимной выгоды", - подчеркнули в ведомстве.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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