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Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории - РИА Новости, 30.12.2022
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Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории
Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории - РИА Новости, 30.12.2022
Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории
Советский Союз - неотъемлемая часть истории России, тот, кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:02
2022-12-30T14:02
владимир путин
россия
ссср
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз - неотъемлемая часть истории России, тот, кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процитировав российского лидера Владимира Путина. Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР. "Это приблизительно тема для двух-, трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. Я, единственное, что могу сказать, Советский Союз – это неотъемлемая часть нашей истории", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие главные уроки можно извлечь из развала СССР. Затем пресс-секретарь российского президента процитировал Путина. "Хочу напомнить вам слова Путина, что тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html
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владимир путин, россия, ссср, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, СССР, Политика, Дмитрий Песков
14:02 30.12.2022
 
Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории

Песков процитировал Путина, говоря об отношении к Советскому Союзу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСоветский флаг
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз - неотъемлемая часть истории России, тот, кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процитировав российского лидера Владимира Путина.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР.
"Это приблизительно тема для двух-, трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. Я, единственное, что могу сказать, Советский Союз – это неотъемлемая часть нашей истории", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие главные уроки можно извлечь из развала СССР.
Затем пресс-секретарь российского президента процитировал Путина. "Хочу напомнить вам слова Путина, что тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов", - заключил Песков.
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Владимир ПутинРоссияСССРПолитикаДмитрий Песков
 
 
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