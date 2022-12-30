https://ria.ru/20221230/sssr-1842465419.html

Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории

Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории - РИА Новости, 30.12.2022

Песков назвал Советский Союз неотъемлемой частью российской истории

Советский Союз - неотъемлемая часть истории России, тот, кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:02

2022-12-30T14:02

2022-12-30T14:02

владимир путин

россия

ссср

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз - неотъемлемая часть истории России, тот, кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процитировав российского лидера Владимира Путина. Тридцатого декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР. "Это приблизительно тема для двух-, трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. Я, единственное, что могу сказать, Советский Союз – это неотъемлемая часть нашей истории", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие главные уроки можно извлечь из развала СССР. Затем пресс-секретарь российского президента процитировал Путина. "Хочу напомнить вам слова Путина, что тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов", - заключил Песков.

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, ссср, политика, дмитрий песков