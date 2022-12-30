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В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР

В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР - РИА Новости, 30.12.2022

В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР

Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:23

2022-12-30T11:23

2022-12-30T11:23

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников.В числе экспонатов вещи из запасников СХР, ранее не представленные публике. Гости увидят произведения Игоря Грабаря, Самуила Адливанкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, братьев Ткачевых. Помимо живописных работ в экспозицию войдет и скульптура таких мастеров, как Матвей Манизер, Лев Кербель, Алексей Сотников, Виктор Думанян. В графическом разделе представлены работы "Кукрыниксов", а также Анатолия Кокорина, Алексея Пахомова, Дмитрия Митрохина, Никиты Чарушина, Афанасия Мунхалова.Выставка продлится до 22 января 2023 года.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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