https://ria.ru/20221230/sssr-1842413541.html
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР - РИА Новости, 30.12.2022
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР
Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:23
2022-12-30T11:23
2022-12-30T11:23
культура
новости культуры
игорь грабарь
александр дейнека
кукрыниксы
россия
ссср
100 лет ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_26c687ab2a75255da4e99ae8b72bda02.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников.В числе экспонатов вещи из запасников СХР, ранее не представленные публике. Гости увидят произведения Игоря Грабаря, Самуила Адливанкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, братьев Ткачевых. Помимо живописных работ в экспозицию войдет и скульптура таких мастеров, как Матвей Манизер, Лев Кербель, Алексей Сотников, Виктор Думанян. В графическом разделе представлены работы "Кукрыниксов", а также Анатолия Кокорина, Алексея Пахомова, Дмитрия Митрохина, Никиты Чарушина, Афанасия Мунхалова.Выставка продлится до 22 января 2023 года.
https://ria.ru/20221228/dizayn-1841731944.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_138d0cb6f2b73a21a73127d1caf29160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, игорь грабарь, александр дейнека, кукрыниксы, россия, ссср, 100 лет ссср, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Игорь Грабарь, Александр Дейнека, Кукрыниксы, Россия, СССР, 100 лет СССР, куда сходить , что посмотреть
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР
Выставка "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников.
"Она включает около 400 станковых произведений живописи, скульптуры и графики из фондов Союза художников России и Белорусского Союза художников, а также из частных коллекций и студий современных авторов", — говорится в сообщении.
В числе экспонатов вещи из запасников СХР, ранее не представленные публике. Гости увидят произведения Игоря Грабаря, Самуила Адливанкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, братьев Ткачевых.
Помимо живописных работ в экспозицию войдет и скульптура таких мастеров, как Матвей Манизер, Лев Кербель, Алексей Сотников, Виктор Думанян. В графическом разделе представлены работы "Кукрыниксов", а также Анатолия Кокорина, Алексея Пахомова, Дмитрия Митрохина, Никиты Чарушина, Афанасия Мунхалова.
Выставка продлится до 22 января 2023 года.