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В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР - РИА Новости, 30.12.2022
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Культура
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В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР - РИА Новости, 30.12.2022
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР
Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:23
2022-12-30T11:23
культура
новости культуры
игорь грабарь
александр дейнека
кукрыниксы
россия
ссср
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников.В числе экспонатов вещи из запасников СХР, ранее не представленные публике. Гости увидят произведения Игоря Грабаря, Самуила Адливанкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, братьев Ткачевых. Помимо живописных работ в экспозицию войдет и скульптура таких мастеров, как Матвей Манизер, Лев Кербель, Алексей Сотников, Виктор Думанян. В графическом разделе представлены работы "Кукрыниксов", а также Анатолия Кокорина, Алексея Пахомова, Дмитрия Митрохина, Никиты Чарушина, Афанасия Мунхалова.Выставка продлится до 22 января 2023 года.
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новости культуры, игорь грабарь, александр дейнека, кукрыниксы, россия, ссср, 100 лет ссср, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Игорь Грабарь, Александр Дейнека, Кукрыниксы, Россия, СССР, 100 лет СССР, куда сходить , что посмотреть
11:23 30.12.2022
 
В Новой Третьяковке открывается выставка к столетию образования СССР

Выставка "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экспозиция "СССР 100" открывается в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке в пятницу, сообщает Союз художников.
"Она включает около 400 станковых произведений живописи, скульптуры и графики из фондов Союза художников России и Белорусского Союза художников, а также из частных коллекций и студий современных авторов", — говорится в сообщении.
В числе экспонатов вещи из запасников СХР, ранее не представленные публике. Гости увидят произведения Игоря Грабаря, Самуила Адливанкина, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, братьев Ткачевых.
Помимо живописных работ в экспозицию войдет и скульптура таких мастеров, как Матвей Манизер, Лев Кербель, Алексей Сотников, Виктор Думанян. В графическом разделе представлены работы "Кукрыниксов", а также Анатолия Кокорина, Алексея Пахомова, Дмитрия Митрохина, Никиты Чарушина, Афанасия Мунхалова.
Выставка продлится до 22 января 2023 года.
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