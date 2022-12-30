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Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза - РИА Новости, 30.12.2022
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Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза - РИА Новости, 30.12.2022
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза
Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:08
2022-12-30T09:09
ссср
северный кавказ
африка
исмаил бердиев
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев. "Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - сказал Бердиев. По словам главы КЦМСК, в СССР хорошего было больше, чем плохого. "В советское время люди были социально защищены и уверены в своем будущем, обществе не делилось на богатых и бедных. Поэтому сегодня нам надо брать из собственной истории то, что учит быть человеком, брать самое лучшее, например, примеры единства и братства, не разделять по национальному или конфессиональному признакам. И ни в коем случае не нужно ругать свою страну, в данном случае Советский Союз. Это равносильно ругать самого себя", - заключил Бердиев.
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ссср, северный кавказ, африка, исмаил бердиев, общество
СССР, Северный Кавказ, Африка, Исмаил Бердиев, Общество
09:08 30.12.2022 (обновлено: 09:09 30.12.2022)
 
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза

Муфтий Северного Кавказа Бердиев назвал СССР одним из самых сильных государств мира

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСоветский флаг
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев.
"Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - сказал Бердиев.
По словам главы КЦМСК, в СССР хорошего было больше, чем плохого.
"В советское время люди были социально защищены и уверены в своем будущем, обществе не делилось на богатых и бедных. Поэтому сегодня нам надо брать из собственной истории то, что учит быть человеком, брать самое лучшее, например, примеры единства и братства, не разделять по национальному или конфессиональному признакам. И ни в коем случае не нужно ругать свою страну, в данном случае Советский Союз. Это равносильно ругать самого себя", - заключил Бердиев.
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СССРСеверный КавказАфрикаИсмаил БердиевОбщество
 
 
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