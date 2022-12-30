https://ria.ru/20221230/sssr-1842392887.html
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза - РИА Новости, 30.12.2022
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза
Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:08
2022-12-30T09:08
2022-12-30T09:09
ссср
северный кавказ
африка
исмаил бердиев
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев. "Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - сказал Бердиев. По словам главы КЦМСК, в СССР хорошего было больше, чем плохого. "В советское время люди были социально защищены и уверены в своем будущем, обществе не делилось на богатых и бедных. Поэтому сегодня нам надо брать из собственной истории то, что учит быть человеком, брать самое лучшее, например, примеры единства и братства, не разделять по национальному или конфессиональному признакам. И ни в коем случае не нужно ругать свою страну, в данном случае Советский Союз. Это равносильно ругать самого себя", - заключил Бердиев.
https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, северный кавказ, африка, исмаил бердиев, общество
СССР, Северный Кавказ, Африка, Исмаил Бердиев, Общество
09:08 30.12.2022 (обновлено: 09:09 30.12.2022)
Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза
Муфтий Северного Кавказа Бердиев назвал СССР одним из самых сильных государств мира
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев.
"Тем, кто родился и вырос в СССР
надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки
после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока
, Юго-Восточной Азии
, Латинской Америки
Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - сказал Бердиев.
По словам главы КЦМСК, в СССР хорошего было больше, чем плохого.
"В советское время люди были социально защищены и уверены в своем будущем, обществе не делилось на богатых и бедных. Поэтому сегодня нам надо брать из собственной истории то, что учит быть человеком, брать самое лучшее, например, примеры единства и братства, не разделять по национальному или конфессиональному признакам. И ни в коем случае не нужно ругать свою страну, в данном случае Советский Союз. Это равносильно ругать самого себя", - заключил Бердиев.