https://ria.ru/20221230/sssr-1842392887.html

Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза

Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза - РИА Новости, 30.12.2022

Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей Советского Союза

Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:08

2022-12-30T09:08

2022-12-30T09:09

ссср

северный кавказ

африка

исмаил бердиев

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, много сделавший для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев. "Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - сказал Бердиев. По словам главы КЦМСК, в СССР хорошего было больше, чем плохого. "В советское время люди были социально защищены и уверены в своем будущем, обществе не делилось на богатых и бедных. Поэтому сегодня нам надо брать из собственной истории то, что учит быть человеком, брать самое лучшее, например, примеры единства и братства, не разделять по национальному или конфессиональному признакам. И ни в коем случае не нужно ругать свою страну, в данном случае Советский Союз. Это равносильно ругать самого себя", - заключил Бердиев.

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

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Екатерина Зайцева

ссср, северный кавказ, африка, исмаил бердиев, общество