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Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР - РИА Новости, 30.12.2022
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Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР - РИА Новости, 30.12.2022
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР
Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:17
2022-12-30T09:55
владимир вигилянский
ссср
россия
рсфср
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный публицист, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. "СССР распался по объективным причинам, виной тому была лживая, неповоротливая и далекая от народа КПСС. Выходцы из этой партии – вожди Горбачев и Ельцин со своим окружением ничего не сделали для того, чтобы создать в период распада подушку безопасности для новой России и русских людей, оставшихся за пределами Родины", – высказал мнение в интервью РИА Новости протоиерей в день столетия основания СССР. По мнению Вигилянского, доносительство в СССР "превратилось в обыденность", что рождало "атмосферу страха, недоверие к властным институтам" и, как следствие, – ложь. Историю СССР, по его мнению, следует изучать и знать в связи с собственными семейными историями, так как в ней помимо великих побед и подвигов, научных открытий и гениальных культурных шедевров "были и глобальные "пепелища", и миллионы "отеческих гробов". Декларация об образовании Союза ССР была утверждена 30 декабря 1922 года. Эта дата считается днем образования СССР: РСФСР объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой.
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владимир вигилянский, ссср, россия, рсфср, кпсс
Владимир Вигилянский, СССР, Россия, РСФСР, КПСС
07:17 30.12.2022 (обновлено: 09:55 30.12.2022)
 
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР

Протоиерей Владимир Вигилянский: СССР распался по вине "лживой" КПСС

© Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
© Игорь Палкин
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный публицист, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"СССР распался по объективным причинам, виной тому была лживая, неповоротливая и далекая от народа КПСС. Выходцы из этой партии – вожди Горбачев и Ельцин со своим окружением ничего не сделали для того, чтобы создать в период распада подушку безопасности для новой России и русских людей, оставшихся за пределами Родины", – высказал мнение в интервью РИА Новости протоиерей в день столетия основания СССР.
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По мнению Вигилянского, доносительство в СССР "превратилось в обыденность", что рождало "атмосферу страха, недоверие к властным институтам" и, как следствие, – ложь.

"Излишняя политизация и идеологические догматы пронизывали все сферы жизни – даже академические направления науки. Некоторые репрессии в СССР несли характер коллективной ответственности, когда проступки или преступления, совершенные конкретными людьми, распространялись на целый коллектив, профессию или даже нацию", – сказал протоиерей.

Историю СССР, по его мнению, следует изучать и знать в связи с собственными семейными историями, так как в ней помимо великих побед и подвигов, научных открытий и гениальных культурных шедевров "были и глобальные "пепелища", и миллионы "отеческих гробов".
Декларация об образовании Союза ССР была утверждена 30 декабря 1922 года. Эта дата считается днем образования СССР: РСФСР объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой.
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