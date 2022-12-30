https://ria.ru/20221230/sssr-1842384688.html
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР - РИА Новости, 30.12.2022
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР
Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:17
2022-12-30T07:17
2022-12-30T09:55
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный публицист, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. "СССР распался по объективным причинам, виной тому была лживая, неповоротливая и далекая от народа КПСС. Выходцы из этой партии – вожди Горбачев и Ельцин со своим окружением ничего не сделали для того, чтобы создать в период распада подушку безопасности для новой России и русских людей, оставшихся за пределами Родины", – высказал мнение в интервью РИА Новости протоиерей в день столетия основания СССР. По мнению Вигилянского, доносительство в СССР "превратилось в обыденность", что рождало "атмосферу страха, недоверие к властным институтам" и, как следствие, – ложь. Историю СССР, по его мнению, следует изучать и знать в связи с собственными семейными историями, так как в ней помимо великих побед и подвигов, научных открытий и гениальных культурных шедевров "были и глобальные "пепелища", и миллионы "отеческих гробов". Декларация об образовании Союза ССР была утверждена 30 декабря 1922 года. Эта дата считается днем образования СССР: РСФСР объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой.
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владимир вигилянский, ссср, россия, рсфср, кпсс
Владимир Вигилянский, СССР, Россия, РСФСР, КПСС
07:17 30.12.2022 (обновлено: 09:55 30.12.2022)
Протоиерей Владимир Вигилянский обвинил "лживую" КПСС в распаде СССР
Протоиерей Владимир Вигилянский: СССР распался по вине "лживой" КПСС
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Советский Союз распался по объективным причинам, которые возникли по вине "лживой, неповоротливой и далекой от народа КПСС", считает известный церковный публицист, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"СССР распался по объективным причинам, виной тому была лживая, неповоротливая и далекая от народа КПСС. Выходцы из этой партии – вожди Горбачев и Ельцин со своим окружением ничего не сделали для того, чтобы создать в период распада подушку безопасности для новой России
и русских людей, оставшихся за пределами Родины", – высказал мнение в интервью РИА Новости протоиерей в день столетия основания СССР
.
По мнению Вигилянского, доносительство в СССР "превратилось в обыденность", что рождало "атмосферу страха, недоверие к властным институтам" и, как следствие, – ложь.
"Излишняя политизация и идеологические догматы пронизывали все сферы жизни – даже академические направления науки. Некоторые репрессии в СССР несли характер коллективной ответственности, когда проступки или преступления, совершенные конкретными людьми, распространялись на целый коллектив, профессию или даже нацию", – сказал протоиерей.
Историю СССР, по его мнению, следует изучать и знать в связи с собственными семейными историями, так как в ней помимо великих побед и подвигов, научных открытий и гениальных культурных шедевров "были и глобальные "пепелища", и миллионы "отеческих гробов".
Декларация об образовании Союза ССР была утверждена 30 декабря 1922 года. Эта дата считается днем образования СССР: РСФСР
объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой.