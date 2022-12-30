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Буддийский монах назвал условие сохранения СССР

Буддийский монах назвал условие сохранения СССР - РИА Новости, 30.12.2022

Буддийский монах назвал условие сохранения СССР

Идеология СССР близка буддизму в части заботы о ближних, уважения к старшим и заботы о нуждающихся, однако ошибкой советской власти были репрессии в отношении... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T05:02

2022-12-30T05:02

2022-12-30T05:02

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Идеология СССР близка буддизму в части заботы о ближних, уважения к старшим и заботы о нуждающихся, однако ошибкой советской власти были репрессии в отношении религиозных организаций, если бы не трогали религию, СССР удалось бы сохранить, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Столетие образования Союза Советских Социалистических Республик приходится на 30 декабря 2022. "Безусловно, в СССР было много позитивных вещей, сама идея равенства всех людей очень близка буддистам. Многие моральные ценности, которые пропагандировались в СССР, схожи с ценностями религий. Это понятия доброты, взаимопомощи, уважение к старшим, заботы о нуждающихся, нравственности", - сказал Киришов. По его словам, идеология советского союза "действительно позволила консолидировать общество и выиграть Великую Отечественную войну, а после войны - восстановить страну и сильно уйти вперёд в развитии науки и промышленности. Однако, продолжает он, этой идеологии не хватило, чтобы сохранить страну. Он напомнил, что во времена СССР буддизм, как и другие религии, "претерпели самый большой упадок". "Советская политика привела к тому, что, например, в Калмыкии не осталось ни одного буддийского храма и ни одного действующего священнослужителя. А поскольку именно священнослужители являются главными хранителями национальной культуры, духовным стержнем народа, то упадку подверглась и национальная культура многих народов", - рассказал Йонтен-гелонг. В итоге, добавил он, верующим в СССР жилось очень сложно, а "религия существовала, но тайно". "Официально в Калмыкии все были неверующими, но тайком дома многие люди продолжали выполнять религиозные обряды, но ввиду отсутствия священнослужителей делать это было очень сложно. И как только власти узнавали, что кто-то является верующим буддистом, у него сразу начинались проблемы, с работы увольняли, и могли даже посадить в тюрьму", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221230/vlast-1842376144.html

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