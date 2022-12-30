04:41 30.12.2022 (обновлено: 05:05 30.12.2022)
Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил
Сто лет назад был образован СССР, армия которого стала одной из самых сильных в мире
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ровно 100 лет назад образовался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), вооруженные силы которого впоследствии стали одними из самых могущественных в мире в XX веке. Что современные российские Вооруженные силы унаследовали от советской армии, что переосмыслили на новом уровне, от чего отказались, а к чему вернулись, РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
"Первое, о чем стоит сказать, — это, конечно же, все традиции советской армии. Очень много частей и соединений сохранили звания гвардейские, они именные, прославленные еще в годы Великой Отечественной войны. Это было сохранено", — отметил Леонков.
"В этом отношении произошла именно ликвидация советского наследия", — сказал эксперт.
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Структура и численность
"В то же время армия претерпела ряд реформ, она стала профессиональной. Хотя и сохранен призыв на срочную военную службу, срок срочной службы сокращен с двух лет в армии и трех на флоте до одного года как в армии, так и на флоте. Сейчас примерно 600 тысяч контрактников, около 300 тысяч призывников, остальные — иной служащий персонал", — напомнил Леонков.
Поменялась и структура — ликвидировались целые армейские корпуса, дивизии и полки, армия переформатировалась на бригадную структуру по примеру стран НАТО, так как прогнозировалось ее участие в локальных конфликтах низкой или средней интенсивности. Главной боевой единицей стала батальонно-тактическая группа (БТГр).
"До недавнего времени считалось, что это оптимальный вариант. Но в нынешних условиях этого оказалось мало — не всегда бригадная тактическая группа или БТГр способны решить весь спектр задач, которые ставятся перед войсками. Поэтому сейчас снова воссоздаются полки, дивизии, армейские корпуса… Они являются самодостаточными структурами, и за основу было взято советское наследие, но с учетом современных реалий доработано и улучшено", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства складываются так, что армия "среднего" состава не могла бы обеспечить решение всех задач с учетом обстановки вокруг российских границ, в особенности на западном и южном направлениях.
"Фактически мы частично возвращаемся к той структуре построения армии, ее родов и видов войск, которые были в советские времена. Из недавнего — анонсированные министром обороны преобразования, увеличивающие количество военнослужащих", — добавил эксперт.
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Качество кадров
По мнению Леонкова, многое заложенное в советской армии необходимо было развивать.
"Тот же самый институт замполитов, политработников. Раньше они были выразителями идеологии коммунистической партии в войсках. Сейчас на политработника распространяется гораздо больше обязанностей — это разъяснение личному составу международной военно-политической и внутриполитической обстановки, чтобы военнослужащий знал, за что он сражается, за какие идеалы", — отметил эксперт.
Леонков также призвал учитывать и гарантированные в Советском Союзе вопросы качественного бесплатного образования, бесплатного медицинского обеспечения, бесплатного жилья. Это сильно влияет на качество военных кадров, их морально-психологическое состояние, отметил он.
"Вспомните, какое в 90-е — начале нулевых было морально-психологическое состояние войск, армия теряла профессионалов. Несмотря на принятые тогда законы, "О статусе военнослужащих" и другие, возможность их реализовать появилась только начиная с 2012 года, вместе с масштабными реформами Вооруженных сил", — добавил Леонков.
Из того, что также было утеряно: начальная военная подготовка в школах, военные кафедры в вузах.
"Сейчас это также постепенно возвращают, формируются военно-учебные центры при вузах, заменяющие военные кафедры", — добавил собеседник агентства.
Технические возможности
Специальная военная операция показала, что против Вооруженных сил России воюет не одна украинская армия, а фактически весь блок НАТО, считает эксперт. По его мнению, хоть альянс явно не присутствует на театре военных действий, отчетливо наблюдается его тактика, оперативно-тактические приемы, стратегическое планирование.
"У нас сейчас есть уникальная возможность изучить их действия и на основе этого совершенствовать свою структуру, найти наиболее эффективные инструменты противодействия. Поэтому преобразования в перспективе коснутся не только структуры армии, ее системы боевого управления, логистики, но и самого характера вооруженных сил. Это коснется и средств вооружения, так как корнями большинство российских комплексов уходят в советские разработки", — отметил Леонков.
Например, в основе сухопутных войск — модернизированные версии советских основных боевых танков Т-72, Т-80, и даже Т-90, который начали разрабатывать еще при СССР, артиллерия преимущественно вся также родом из советской армии как в количественном выражении, так и с точки зрения образцов вооружения и способов их применения.
ВКС России в массе своей полагаются на разработанные в СССР бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, транспортники Ил-76МД, истребители семейства Су-27, штурмовики Су-25, а армейская авиация — на линейку вертолетов Ми-8 и Ми-24 (и его модернизированной версией Ми-35), тяжелые транспортные Ми-26. Сейчас все они модернизированы для решения задач в современных условиях.
Демонстрирующие выдающиеся результаты в спецоперации комплексы и системы противовоздушной и противоракетной обороны — преимущественно все также разработаны еще в СССР. Сейчас российское небо защищают модернизированные версии советских образцов или их дальнейшее развитие: С-400, С-300В4, "Тор-М2", "Бук-М3" и даже "Панцирь-С1" как эволюция ЗРПК "Тунгуска" и "Шилка". Помимо самого "железа", ПВО России унаследовала у предшественницы и сам принцип построения глубокоэшелонированной многоуровневой системы защиты от средств воздушного нападения.
"В наследство России достался и океанский флот, который, к глубокому сожалению, претерпел наиболее болезненные сокращения в 90-е. Списывались десятки кораблей, новейшие подводные лодки на американские деньги разбирались на металлолом, не хватало средств поддерживать в боеготовом состоянии даже те корабли, что остались в строю", — отметил Леонков.
Даже системы боевого автоматизированного управления войсками, которые создавались еще для советской армии, не были повсеместно внедрены в российских войсках в 1990-е годы. Поэтому сейчас Вооруженным силам приходится экстренно наверстывать отставание, но уже на новом техническом уровне — специальная военная операция, в свою очередь, подсказывает векторы развития этого направления.
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В качестве примеров уже реализованного советского научно-технического задела Леонков назвал, в частности, технологию управляемого гиперзвука, которая продвинула Россию далеко вперед конкурентов. На основе школы советского танкостроения и конструкторского опыта в стране создали принципиально новую схему танка следующего поколения на платформе "Армата". В РВСН в скором времени поступят новые межконтинентальные комплексы "Сармат", которые сменят советские Р-36М "Воевода".
"Грубо говоря, весь научно-технический задел Советского Союза был фактически реализован, реализуется или будет реализован уже в современной России, на современных материалах. Есть положительная тенденция сохранения советского наследия и создания на его основе прорывных систем", — подчеркнул Леонков.
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Военная наука
В области разработки принципиально новых образцов вооружения фактически восстановлена цепочка создания, выстроенная в Советском Союзе: исследования, опытно-конструкторские работы, испытания, постановка на вооружение, серийное производство, поставки в войска.
"Однако отсутствует очень важный элемент военного строительства — полноценные научно-исследовательские военные институты, которые на уровне своих площадок определяли развитие технологий, видов вооружений, их типов на будущее. Так у нас, например, появились поколения самолетов с первого по пятое, так же развивалось и по другим направлениям. То есть военная наука оперировала будущим и позволяла армии Советского Союза по своим технологиям опережать своих соперников из блока НАТО", — отметил эксперт.
Леонков добавил, что сейчас есть военные учебно-научные центры, например, у авиации в Воронеже. Там слиты воедино подготовка и по летным, и по летно-техническим специальностям, а также все "парты" подготовки для всех авиационных специальностей. По оценке Леонкова, хотя такой подход и дает преимущества в подготовке специалистов, он не позволяет сосредоточить усилия на прогнозировании развития военно-технической мысли на десятилетия вперед.
"Военная наука — это то направление, где российской армии еще предстоит переосмыслить опыт предшественников, адаптировать его под современные реалии, чтобы уверенно смотреть в будущее, прогнозировать угрозы и иметь в наличии все необходимые средства для адекватного и эффективного ответа на них", — заключил эксперт.
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