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Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил - РИА Новости, 30.12.2022
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Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил
Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил - РИА Новости, 30.12.2022
Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил
Ровно 100 лет назад образовался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), вооруженные силы которого впоследствии стали одними из самых могущественных в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:41
2022-12-30T05:05
безопасность
алексей леонков
космос - риа наука
россия
ссср
куба
нато
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ровно 100 лет назад образовался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), вооруженные силы которого впоследствии стали одними из самых могущественных в мире в XX веке. Что современные российские Вооруженные силы унаследовали от советской армии, что переосмыслили на новом уровне, от чего отказались, а к чему вернулись, РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что при этом Вооруженные силы России с 1991 года претерпели значительные изменения. По его словам, под сокращения попали военные вузы и аэродромы базирования, армия отказалась от некоторых объектов за рубежом, например на Кубе, во Вьетнаме, в Восточной Германии, Грузии. "В этом отношении произошла именно ликвидация советского наследия", — сказал эксперт. Структура и численность "В то же время армия претерпела ряд реформ, она стала профессиональной. Хотя и сохранен призыв на срочную военную службу, срок срочной службы сокращен с двух лет в армии и трех на флоте до одного года как в армии, так и на флоте. Сейчас примерно 600 тысяч контрактников, около 300 тысяч призывников, остальные — иной служащий персонал", — напомнил Леонков. Поменялась и структура — ликвидировались целые армейские корпуса, дивизии и полки, армия переформатировалась на бригадную структуру по примеру стран НАТО, так как прогнозировалось ее участие в локальных конфликтах низкой или средней интенсивности. Главной боевой единицей стала батальонно-тактическая группа (БТГр). По его словам, обстоятельства складываются так, что армия "среднего" состава не могла бы обеспечить решение всех задач с учетом обстановки вокруг российских границ, в особенности на западном и южном направлениях. "Фактически мы частично возвращаемся к той структуре построения армии, ее родов и видов войск, которые были в советские времена. Из недавнего — анонсированные министром обороны преобразования, увеличивающие количество военнослужащих", — добавил эксперт. Качество кадров По мнению Леонкова, многое заложенное в советской армии необходимо было развивать. "Тот же самый институт замполитов, политработников. Раньше они были выразителями идеологии коммунистической партии в войсках. Сейчас на политработника распространяется гораздо больше обязанностей — это разъяснение личному составу международной военно-политической и внутриполитической обстановки, чтобы военнослужащий знал, за что он сражается, за какие идеалы", — отметил эксперт. Леонков также призвал учитывать и гарантированные в Советском Союзе вопросы качественного бесплатного образования, бесплатного медицинского обеспечения, бесплатного жилья. Это сильно влияет на качество военных кадров, их морально-психологическое состояние, отметил он. Из того, что также было утеряно: начальная военная подготовка в школах, военные кафедры в вузах."Сейчас это также постепенно возвращают, формируются военно-учебные центры при вузах, заменяющие военные кафедры", — добавил собеседник агентства. Технические возможности Специальная военная операция показала, что против Вооруженных сил России воюет не одна украинская армия, а фактически весь блок НАТО, считает эксперт. По его мнению, хоть альянс явно не присутствует на театре военных действий, отчетливо наблюдается его тактика, оперативно-тактические приемы, стратегическое планирование. "У нас сейчас есть уникальная возможность изучить их действия и на основе этого совершенствовать свою структуру, найти наиболее эффективные инструменты противодействия. Поэтому преобразования в перспективе коснутся не только структуры армии, ее системы боевого управления, логистики, но и самого характера вооруженных сил. Это коснется и средств вооружения, так как корнями большинство российских комплексов уходят в советские разработки", — отметил Леонков. Например, в основе сухопутных войск — модернизированные версии советских основных боевых танков Т-72, Т-80, и даже Т-90, который начали разрабатывать еще при СССР, артиллерия преимущественно вся также родом из советской армии как в количественном выражении, так и с точки зрения образцов вооружения и способов их применения. ВКС России в массе своей полагаются на разработанные в СССР бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, транспортники Ил-76МД, истребители семейства Су-27, штурмовики Су-25, а армейская авиация — на линейку вертолетов Ми-8 и Ми-24 (и его модернизированной версией Ми-35), тяжелые транспортные Ми-26. Сейчас все они модернизированы для решения задач в современных условиях. Демонстрирующие выдающиеся результаты в спецоперации комплексы и системы противовоздушной и противоракетной обороны — преимущественно все также разработаны еще в СССР. Сейчас российское небо защищают модернизированные версии советских образцов или их дальнейшее развитие: С-400, С-300В4, "Тор-М2", "Бук-М3" и даже "Панцирь-С1" как эволюция ЗРПК "Тунгуска" и "Шилка". Помимо самого "железа", ПВО России унаследовала у предшественницы и сам принцип построения глубокоэшелонированной многоуровневой системы защиты от средств воздушного нападения. Даже системы боевого автоматизированного управления войсками, которые создавались еще для советской армии, не были повсеместно внедрены в российских войсках в 1990-е годы. Поэтому сейчас Вооруженным силам приходится экстренно наверстывать отставание, но уже на новом техническом уровне — специальная военная операция, в свою очередь, подсказывает векторы развития этого направления. В качестве примеров уже реализованного советского научно-технического задела Леонков назвал, в частности, технологию управляемого гиперзвука, которая продвинула Россию далеко вперед конкурентов. На основе школы советского танкостроения и конструкторского опыта в стране создали принципиально новую схему танка следующего поколения на платформе "Армата". В РВСН в скором времени поступят новые межконтинентальные комплексы "Сармат", которые сменят советские Р-36М "Воевода". "Грубо говоря, весь научно-технический задел Советского Союза был фактически реализован, реализуется или будет реализован уже в современной России, на современных материалах. Есть положительная тенденция сохранения советского наследия и создания на его основе прорывных систем", — подчеркнул Леонков. Военная наука В области разработки принципиально новых образцов вооружения фактически восстановлена цепочка создания, выстроенная в Советском Союзе: исследования, опытно-конструкторские работы, испытания, постановка на вооружение, серийное производство, поставки в войска. Леонков добавил, что сейчас есть военные учебно-научные центры, например, у авиации в Воронеже. Там слиты воедино подготовка и по летным, и по летно-техническим специальностям, а также все "парты" подготовки для всех авиационных специальностей. По оценке Леонкова, хотя такой подход и дает преимущества в подготовке специалистов, он не позволяет сосредоточить усилия на прогнозировании развития военно-технической мысли на десятилетия вперед. "Военная наука — это то направление, где российской армии еще предстоит переосмыслить опыт предшественников, адаптировать его под современные реалии, чтобы уверенно смотреть в будущее, прогнозировать угрозы и иметь в наличии все необходимые средства для адекватного и эффективного ответа на них", — заключил эксперт.
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безопасность, алексей леонков, космос - риа наука, россия, ссср, куба, нато, воздушно-космические силы россии, ракетные войска стратегического назначения, т-72 "урал", т-80, т-90
Безопасность, Алексей Леонков, Космос - РИА Наука, Россия, СССР, Куба, НАТО, Воздушно-космические силы России, Ракетные войска стратегического назначения, Т-72 "Урал", Т-80, Т-90
04:41 30.12.2022 (обновлено: 05:05 30.12.2022)
 
Сто лет СССР: что унаследовала армия России от советских вооруженных сил

Сто лет назад был образован СССР, армия которого стала одной из самых сильных в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ровно 100 лет назад образовался Союз Советских Социалистических Республик (СССР), вооруженные силы которого впоследствии стали одними из самых могущественных в мире в XX веке. Что современные российские Вооруженные силы унаследовали от советской армии, что переосмыслили на новом уровне, от чего отказались, а к чему вернулись, РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
"Первое, о чем стоит сказать, — это, конечно же, все традиции советской армии. Очень много частей и соединений сохранили звания гвардейские, они именные, прославленные еще в годы Великой Отечественной войны. Это было сохранено", — отметил Леонков.
Он добавил, что при этом Вооруженные силы России с 1991 года претерпели значительные изменения. По его словам, под сокращения попали военные вузы и аэродромы базирования, армия отказалась от некоторых объектов за рубежом, например на Кубе, во Вьетнаме, в Восточной Германии, Грузии.
"В этом отношении произошла именно ликвидация советского наследия", — сказал эксперт.
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Структура и численность

"В то же время армия претерпела ряд реформ, она стала профессиональной. Хотя и сохранен призыв на срочную военную службу, срок срочной службы сокращен с двух лет в армии и трех на флоте до одного года как в армии, так и на флоте. Сейчас примерно 600 тысяч контрактников, около 300 тысяч призывников, остальные — иной служащий персонал", — напомнил Леонков.
Поменялась и структура — ликвидировались целые армейские корпуса, дивизии и полки, армия переформатировалась на бригадную структуру по примеру стран НАТО, так как прогнозировалось ее участие в локальных конфликтах низкой или средней интенсивности. Главной боевой единицей стала батальонно-тактическая группа (БТГр).
"До недавнего времени считалось, что это оптимальный вариант. Но в нынешних условиях этого оказалось мало — не всегда бригадная тактическая группа или БТГр способны решить весь спектр задач, которые ставятся перед войсками. Поэтому сейчас снова воссоздаются полки, дивизии, армейские корпуса… Они являются самодостаточными структурами, и за основу было взято советское наследие, но с учетом современных реалий доработано и улучшено", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства складываются так, что армия "среднего" состава не могла бы обеспечить решение всех задач с учетом обстановки вокруг российских границ, в особенности на западном и южном направлениях.
"Фактически мы частично возвращаемся к той структуре построения армии, ее родов и видов войск, которые были в советские времена. Из недавнего — анонсированные министром обороны преобразования, увеличивающие количество военнослужащих", — добавил эксперт.
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Качество кадров

По мнению Леонкова, многое заложенное в советской армии необходимо было развивать.
"Тот же самый институт замполитов, политработников. Раньше они были выразителями идеологии коммунистической партии в войсках. Сейчас на политработника распространяется гораздо больше обязанностей — это разъяснение личному составу международной военно-политической и внутриполитической обстановки, чтобы военнослужащий знал, за что он сражается, за какие идеалы", — отметил эксперт.
Леонков также призвал учитывать и гарантированные в Советском Союзе вопросы качественного бесплатного образования, бесплатного медицинского обеспечения, бесплатного жилья. Это сильно влияет на качество военных кадров, их морально-психологическое состояние, отметил он.

"Вспомните, какое в 90-е — начале нулевых было морально-психологическое состояние войск, армия теряла профессионалов. Несмотря на принятые тогда законы, "О статусе военнослужащих" и другие, возможность их реализовать появилась только начиная с 2012 года, вместе с масштабными реформами Вооруженных сил", — добавил Леонков.

Из того, что также было утеряно: начальная военная подготовка в школах, военные кафедры в вузах.
"Сейчас это также постепенно возвращают, формируются военно-учебные центры при вузах, заменяющие военные кафедры", — добавил собеседник агентства.
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Технические возможности

Специальная военная операция показала, что против Вооруженных сил России воюет не одна украинская армия, а фактически весь блок НАТО, считает эксперт. По его мнению, хоть альянс явно не присутствует на театре военных действий, отчетливо наблюдается его тактика, оперативно-тактические приемы, стратегическое планирование.
"У нас сейчас есть уникальная возможность изучить их действия и на основе этого совершенствовать свою структуру, найти наиболее эффективные инструменты противодействия. Поэтому преобразования в перспективе коснутся не только структуры армии, ее системы боевого управления, логистики, но и самого характера вооруженных сил. Это коснется и средств вооружения, так как корнями большинство российских комплексов уходят в советские разработки", — отметил Леонков.
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Например, в основе сухопутных войск — модернизированные версии советских основных боевых танков Т-72, Т-80, и даже Т-90, который начали разрабатывать еще при СССР, артиллерия преимущественно вся также родом из советской армии как в количественном выражении, так и с точки зрения образцов вооружения и способов их применения.
ВКС России в массе своей полагаются на разработанные в СССР бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, транспортники Ил-76МД, истребители семейства Су-27, штурмовики Су-25, а армейская авиация — на линейку вертолетов Ми-8 и Ми-24 (и его модернизированной версией Ми-35), тяжелые транспортные Ми-26. Сейчас все они модернизированы для решения задач в современных условиях.
Демонстрирующие выдающиеся результаты в спецоперации комплексы и системы противовоздушной и противоракетной обороны — преимущественно все также разработаны еще в СССР. Сейчас российское небо защищают модернизированные версии советских образцов или их дальнейшее развитие: С-400, С-300В4, "Тор-М2", "Бук-М3" и даже "Панцирь-С1" как эволюция ЗРПК "Тунгуска" и "Шилка". Помимо самого "железа", ПВО России унаследовала у предшественницы и сам принцип построения глубокоэшелонированной многоуровневой системы защиты от средств воздушного нападения.
"В наследство России достался и океанский флот, который, к глубокому сожалению, претерпел наиболее болезненные сокращения в 90-е. Списывались десятки кораблей, новейшие подводные лодки на американские деньги разбирались на металлолом, не хватало средств поддерживать в боеготовом состоянии даже те корабли, что остались в строю", — отметил Леонков.
Даже системы боевого автоматизированного управления войсками, которые создавались еще для советской армии, не были повсеместно внедрены в российских войсках в 1990-е годы. Поэтому сейчас Вооруженным силам приходится экстренно наверстывать отставание, но уже на новом техническом уровне — специальная военная операция, в свою очередь, подсказывает векторы развития этого направления.
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В качестве примеров уже реализованного советского научно-технического задела Леонков назвал, в частности, технологию управляемого гиперзвука, которая продвинула Россию далеко вперед конкурентов. На основе школы советского танкостроения и конструкторского опыта в стране создали принципиально новую схему танка следующего поколения на платформе "Армата". В РВСН в скором времени поступят новые межконтинентальные комплексы "Сармат", которые сменят советские Р-36М "Воевода".
"Грубо говоря, весь научно-технический задел Советского Союза был фактически реализован, реализуется или будет реализован уже в современной России, на современных материалах. Есть положительная тенденция сохранения советского наследия и создания на его основе прорывных систем", — подчеркнул Леонков.
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Военная наука

В области разработки принципиально новых образцов вооружения фактически восстановлена цепочка создания, выстроенная в Советском Союзе: исследования, опытно-конструкторские работы, испытания, постановка на вооружение, серийное производство, поставки в войска.
"Однако отсутствует очень важный элемент военного строительства — полноценные научно-исследовательские военные институты, которые на уровне своих площадок определяли развитие технологий, видов вооружений, их типов на будущее. Так у нас, например, появились поколения самолетов с первого по пятое, так же развивалось и по другим направлениям. То есть военная наука оперировала будущим и позволяла армии Советского Союза по своим технологиям опережать своих соперников из блока НАТО", — отметил эксперт.
Леонков добавил, что сейчас есть военные учебно-научные центры, например, у авиации в Воронеже. Там слиты воедино подготовка и по летным, и по летно-техническим специальностям, а также все "парты" подготовки для всех авиационных специальностей. По оценке Леонкова, хотя такой подход и дает преимущества в подготовке специалистов, он не позволяет сосредоточить усилия на прогнозировании развития военно-технической мысли на десятилетия вперед.
"Военная наука — это то направление, где российской армии еще предстоит переосмыслить опыт предшественников, адаптировать его под современные реалии, чтобы уверенно смотреть в будущее, прогнозировать угрозы и иметь в наличии все необходимые средства для адекватного и эффективного ответа на них", — заключил эксперт.
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