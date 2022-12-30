https://ria.ru/20221230/ssha-1842500740.html
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина - РИА Новости, 30.12.2022
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина
США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:02
2022-12-30T16:02
2022-12-30T18:20
в мире
владимир путин
рональд рейган
сша
украина
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive."США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", — подчеркнул он.Этот шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу."Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — резюмировал эксперт.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что такие действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, рональд рейган, сша, украина, нато
В мире, Владимир Путин, Рональд Рейган, США, Украина, НАТО
16:02 30.12.2022 (обновлено: 18:20 30.12.2022)
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина
19FortyFive: США стоило прислушаться к требованиям Путина по нерасширению НАТО
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive
.
"США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", — подчеркнул он.
Этот шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу.
"Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — резюмировал эксперт.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что такие действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.