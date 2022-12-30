https://ria.ru/20221230/ssha-1842500740.html

"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина

"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина - РИА Новости, 30.12.2022

"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина

США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:02

2022-12-30T16:02

2022-12-30T18:20

в мире

владимир путин

рональд рейган

сша

украина

нато

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive."США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", — подчеркнул он.Этот шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу."Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — резюмировал эксперт.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что такие действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html

сша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, рональд рейган, сша, украина, нато