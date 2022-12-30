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"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина - РИА Новости, 30.12.2022
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"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина - РИА Новости, 30.12.2022
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина
США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:02
2022-12-30T18:20
в мире
владимир путин
рональд рейган
сша
украина
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive."США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", — подчеркнул он.Этот шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу."Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — резюмировал эксперт.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что такие действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html
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в мире, владимир путин, рональд рейган, сша, украина, нато
В мире, Владимир Путин, Рональд Рейган, США, Украина, НАТО
16:02 30.12.2022 (обновлено: 18:20 30.12.2022)
 
"Пока еще было время": в США пожалели, что не послушали Путина

19FortyFive: США стоило прислушаться к требованиям Путина по нерасширению НАТО

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, вместо этого они спровоцировали конфликт на Украине, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive.
"США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина", — подчеркнул он.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:06
Помощник Рейгана раскрыл сговор Запада, который определит судьбу Украины
Этот шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу.
"Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — резюмировал эксперт.
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В США рассчитывают безнаказанно ударить по России
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что такие действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие
 
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