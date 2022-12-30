https://ria.ru/20221230/sposob-1842555128.html

Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН - РИА Новости, 30.12.2022

Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

Правового способа исключения России из ООН нет – если это будет каким-то образом реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать, заявил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:28

2022-12-30T20:28

2022-12-30T20:28

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ООН, 30 дек – РИА Новости. Правового способа исключения России из ООН нет – если это будет каким-то образом реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудио-конференции в своем Telegram-канале. Отвечая на вопрос о том, возможна ли ООН без России, Полянский сказал: "на мой взгляд, это будет уже другая организация". "И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН (мне такой сценарий неизвестен - в правовом поле его просто не существует без того, чтобы не переформатировать ООН) - но если все-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20221228/oon-1841931406.html

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