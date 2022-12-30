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Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН - РИА Новости, 30.12.2022
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Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН
Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН - РИА Новости, 30.12.2022
Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН
Правового способа исключения России из ООН нет – если это будет каким-то образом реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать, заявил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:28
2022-12-30T20:28
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ООН, 30 дек – РИА Новости. Правового способа исключения России из ООН нет – если это будет каким-то образом реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудио-конференции в своем Telegram-канале. Отвечая на вопрос о том, возможна ли ООН без России, Полянский сказал: "на мой взгляд, это будет уже другая организация". "И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН (мне такой сценарий неизвестен - в правовом поле его просто не существует без того, чтобы не переформатировать ООН) - но если все-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций", - сказал Полянский.
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в мире, россия, оон
В мире, Россия, ООН
20:28 30.12.2022
 
Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

Зампостпреда Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек – РИА Новости. Правового способа исключения России из ООН нет – если это будет каким-то образом реализовано неправовым способом, организация перестанет существовать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудио-конференции в своем Telegram-канале.
Отвечая на вопрос о том, возможна ли ООН без России, Полянский сказал: "на мой взгляд, это будет уже другая организация".
"И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН (мне такой сценарий неизвестен - в правовом поле его просто не существует без того, чтобы не переформатировать ООН) - но если все-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций", - сказал Полянский.
Здание европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 15:15
В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно
 
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