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"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины - РИА Новости, 30.12.2022
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины
Бойцы "Группы Вагнера" рассказали о случаях эвакуации мирных жителей из-под Артемовска (украинское название - Бахмут) под обстрелами украинских войск. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:58
2022-12-30T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" рассказали о случаях эвакуации мирных жителей из-под Артемовска (украинское название - Бахмут) под обстрелами украинских войск. "Видите ящики артиллерийские – (украинские войска - ред.) прячут "арту" (орудия – ред.) за домами и "работают" с нее. Можете наблюдать: фронт у нас там – Опытное, Иванград – здесь видны попадания. Это все "отработал" танк противника", - рассказал РИА Новости боец "Вагнера", показывая разрушенный двухэтажный дом, возле которого находилась артиллерийская позиция киевских силовиков. Со слов бойца, по его наблюдениям, при отступлении украинские подразделения зачастую наносят массированные и неизбирательные удары в течение двух-трех дней по занимаемым ранее позициям. "Были тут гражданские, не было, они (войска Киева – ред.) отошли, значит можно работать на уничтожение. Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские - двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских" - рассказал боец "Вагнера". Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html
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в мире, артемовск, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
15:58 30.12.2022
 
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины

Бойцы "Группы Вагнера" рассказали об эвакуации мирных жителей под обстрелом танка Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области
Боец ЧВК Вагнер на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер" на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" рассказали о случаях эвакуации мирных жителей из-под Артемовска (украинское название - Бахмут) под обстрелами украинских войск.
"Видите ящики артиллерийские – (украинские войска - ред.) прячут "арту" (орудия – ред.) за домами и "работают" с нее. Можете наблюдать: фронт у нас там – Опытное, Иванград – здесь видны попадания. Это все "отработал" танк противника", - рассказал РИА Новости боец "Вагнера", показывая разрушенный двухэтажный дом, возле которого находилась артиллерийская позиция киевских силовиков. Со слов бойца, по его наблюдениям, при отступлении украинские подразделения зачастую наносят массированные и неизбирательные удары в течение двух-трех дней по занимаемым ранее позициям.
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"Были тут гражданские, не было, они (войска Киева – ред.) отошли, значит можно работать на уничтожение. Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские - двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских" - рассказал боец "Вагнера".
Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
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