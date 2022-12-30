https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html

"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины

"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины - РИА Новости, 30.12.2022

"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины

Бойцы "Группы Вагнера" рассказали о случаях эвакуации мирных жителей из-под Артемовска (украинское название - Бахмут) под обстрелами украинских войск. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:58

2022-12-30T15:58

2022-12-30T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" рассказали о случаях эвакуации мирных жителей из-под Артемовска (украинское название - Бахмут) под обстрелами украинских войск. "Видите ящики артиллерийские – (украинские войска - ред.) прячут "арту" (орудия – ред.) за домами и "работают" с нее. Можете наблюдать: фронт у нас там – Опытное, Иванград – здесь видны попадания. Это все "отработал" танк противника", - рассказал РИА Новости боец "Вагнера", показывая разрушенный двухэтажный дом, возле которого находилась артиллерийская позиция киевских силовиков. Со слов бойца, по его наблюдениям, при отступлении украинские подразделения зачастую наносят массированные и неизбирательные удары в течение двух-трех дней по занимаемым ранее позициям. "Были тут гражданские, не было, они (войска Киева – ред.) отошли, значит можно работать на уничтожение. Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские - двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских" - рассказал боец "Вагнера". Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.

https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html

https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html

артемовск

украина

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в мире, артемовск, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины