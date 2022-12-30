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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:48
2022-12-30T15:48
2022-12-30T15:48
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также продолжили наступление под Артемовском в ДНР. Украинская армия потеряла около 220 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 73 артиллерийских расчета, 86 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, два вертолета Ми-8, 15 беспилотников, противорадиолокационную ракету HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 954 реактивные системы залпового огня, 7313 танков и других бронемашин, 3746 орудий полевой артиллерии, 7827 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, спецоперация, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также продолжили наступление под Артемовском в ДНР. Украинская армия потеряла около 220 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы 73 артиллерийских расчета, 86 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, два вертолета Ми-8, 15 беспилотников, противорадиолокационную ракету HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 954 реактивные системы залпового огня, 7313 танков и других бронемашин, 3746 орудий полевой артиллерии, 7827 единиц автомобильной техники.