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ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.12.2022
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных, а также 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:31
2022-12-30T13:31
2022-12-30T13:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных, а также 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении потери ВСУ составили до 50 военных за сутки