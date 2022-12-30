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ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.12.2022

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных, а также 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:31

2022-12-30T13:31

2022-12-30T13:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных, а также 7 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)