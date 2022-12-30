https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842453979.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия за сутки уничтожила 100 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:17

2022-12-30T13:17

2022-12-30T20:49

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия за сутки уничтожила 100 украинских военных, сообщили в Минобороны.Там ВСУ потеряли до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", — добавили в министерстве.На Донецком направлении российские военные провели успешное наступление. При этом союзные силы ударили по двум бригадам ВСУ.На Южнодонецком направлении российская армейская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Кроме того, союзные силы артиллерийскими и ракетными ударами поразили 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.Помимо этого, союзные силы уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Потери понесли и Военно-воздушные силы Украины. Российские военные сбили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221229/vsu-1842181189.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)