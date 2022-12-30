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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842453979.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия за сутки уничтожила 100 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:17
2022-12-30T20:49
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия за сутки уничтожила 100 украинских военных, сообщили в Минобороны.Там ВСУ потеряли до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", — добавили в министерстве.На Донецком направлении российские военные провели успешное наступление. При этом союзные силы ударили по двум бригадам ВСУ.На Южнодонецком направлении российская армейская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Кроме того, союзные силы артиллерийскими и ракетными ударами поразили 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.Помимо этого, союзные силы уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Потери понесли и Военно-воздушные силы Украины. Российские военные сбили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/vsu-1842181189.html
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842449272.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:17 30.12.2022 (обновлено: 20:49 30.12.2022)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили сто военных ВСУ

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за сутки потеряли сто человек

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия за сутки уничтожила 100 украинских военных, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
Там ВСУ потеряли до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
"На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", — добавили в министерстве.
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На Донецком направлении российские военные провели успешное наступление. При этом союзные силы ударили по двум бригадам ВСУ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.
На Южнодонецком направлении российская армейская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, союзные силы артиллерийскими и ракетными ударами поразили 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.
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Помимо этого, союзные силы уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Потери понесли и Военно-воздушные силы Украины. Российские военные сбили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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