https://ria.ru/20221230/soyuzmultfilm-1842416897.html

Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании

Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании - РИА Новости, 30.12.2022

Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании

Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей — Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:26

2022-12-30T11:26

2022-12-30T11:26

культура

новости культуры

испания

бильбао

союзмультфильм

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842416508_0:292:1333:1042_1920x0_80_0_0_0d721f5d0198177baa55b323378b7bc7.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей — Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм". "На ежегодном кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022 в городе Витория-Гастейс авторская картина "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселёвой была названа лучшим короткометражным фильмом. А на Международном кинофестивале для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в городе Бильбао семиминутная лента стала победителем в категории короткометражных фильмов для детей старше пяти лет", — уточняется в сообщении. Мультфильм рассказывает о дружбе девочки и тигра. Однажды город становится слишком тесен для одного из главных героев, и ему приходится покинуть прежний дом и лучшего друга. История описывает спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими. Ранее проект был отмечен национальной анимационной премией "Икар", международным некоммерческим фестивалем авторской анимации "Бессонница" и национальным кинофестивалем "Окно в Европу".

https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html

испания

бильбао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, испания, бильбао, союзмультфильм, кино и сериалы, что посмотреть