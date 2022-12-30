https://ria.ru/20221230/soyuzmultfilm-1842416897.html
Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании
Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании - РИА Новости, 30.12.2022
Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании
Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей — Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:26
2022-12-30T11:26
2022-12-30T11:26
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей — Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм". "На ежегодном кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022 в городе Витория-Гастейс авторская картина "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселёвой была названа лучшим короткометражным фильмом. А на Международном кинофестивале для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в городе Бильбао семиминутная лента стала победителем в категории короткометражных фильмов для детей старше пяти лет", — уточняется в сообщении. Мультфильм рассказывает о дружбе девочки и тигра. Однажды город становится слишком тесен для одного из главных героев, и ему приходится покинуть прежний дом и лучшего друга. История описывает спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими. Ранее проект был отмечен национальной анимационной премией "Икар", международным некоммерческим фестивалем авторской анимации "Бессонница" и национальным кинофестивалем "Окно в Европу".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, испания, бильбао, союзмультфильм, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Испания, Бильбао, Союзмультфильм, Кино и сериалы, что посмотреть
Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании
Короткометражка "Союзмультфильма" "Мой друг тигр" победила на двух фестивалях в Испании
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей — Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
"На ежегодном кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022 в городе Витория-Гастейс авторская картина "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселёвой была названа лучшим короткометражным фильмом. А на Международном кинофестивале для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в городе Бильбао семиминутная лента стала победителем в категории короткометражных фильмов для детей старше пяти лет", — уточняется в сообщении.
Мультфильм рассказывает о дружбе девочки и тигра. Однажды город становится слишком тесен для одного из главных героев, и ему приходится покинуть прежний дом и лучшего друга. История описывает спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими.
Ранее проект был отмечен национальной анимационной премией "Икар", международным некоммерческим фестивалем авторской анимации "Бессонница" и национальным кинофестивалем "Окно в Европу".