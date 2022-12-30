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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/snaryady-1842458232.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили в общей сложности 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:38
2022-12-30T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221230/obstrely-1842393542.html
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:38 30.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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