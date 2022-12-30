https://ria.ru/20221230/sizo-1842571891.html

Суд отправил в СИЗО адвоката Удуняна из-за конфликта у ресторана в Москве

Суд отправил в СИЗО адвоката Удуняна из-за конфликта у ресторана в Москве - РИА Новости, 30.12.2022

Суд отправил в СИЗО адвоката Удуняна из-за конфликта у ресторана в Москве

Пресненский суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО адвоката Геннадия Удуняна из-за конфликт годовалой давности у московского элитного ресторана La maree, сообщили РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:54

2022-12-30T23:54

2022-12-30T23:54

происшествия

эдвард бил (блогер)

москва

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО адвоката Геннадия Удуняна из-за конфликт годовалой давности у московского элитного ресторана La maree, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Поводом для уголовного дела стал конфликт годовалой давности. Следствие считает, что Удунян устроил перепалку с другими посетителями ресторана, сотрудники вывели его на улицу, где он достал из автомобиля "предмет, визуально схожий с пистолетом". "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу в отношении адвоката Удуняна Г.Р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК РФ, ч.2 ст.139 УК РФ, ч.2 ст.213 УК РФ, сроком до 25 января 2023 года",- сказала собеседница агентства. В октябре этот же суд избрал запрет определенных действий Удуняну по обвинению в хулиганстве. Сам адвокат заявил РИА Новости, что в его руках была бутылка коньяка, которую он якобы хотел подарить охраннику, за то, что тот вывел его через запасной выход для замены испачканной рубашки. Она настаивал, что никакого конфликта не было, не было никаких жалоб и заявлений ни от ресторана ни от посетителей и дело против него заказное. В октябре главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовного дела о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ, максимальная санкция по которой составляет семи лет лишения свободы. Адвокат Удуняна Павел Лапшов ранее заявил РИА Новости, что уголовное преследование "инициировано кем-то для дискредитации Удуняна", он указывал, что ранее неоднократно выносились материалы об отказе в возбуждении уголовного дела. По его утверждению, следователь мешает защите ознакомиться с материалами дела и результатами очной ставки, "где зафиксированы, по словам моего доверителя, позиции потерпевших о том, что им не причинен какой-либо ущерб. Удунян возглавляет коллегию "Народный адвокат". Он представлял интересы блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП на спортивном автомобиле в центре Москвы, и чиновника Дениса Пака, на которого напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

https://ria.ru/20221230/sud-1842528227.html

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, эдвард бил (блогер), москва