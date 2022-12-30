https://ria.ru/20221230/siriya-1842461923.html

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:49

2022-12-30T13:49

2022-12-30T14:00

сирия

в мире

башар асад

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576311621_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_35f6e1834e81ab98a0791e42e5111e64.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в Сирии, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, российский лидер подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность и впредь содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в стране", - говорится в сообщении.Также Путин пожелал Асаду крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.

https://ria.ru/20221229/peregovory-1842220851.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, в мире, башар асад, владимир путин, россия