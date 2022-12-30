https://ria.ru/20221230/siriya-1842461923.html
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:49
2022-12-30T13:49
2022-12-30T14:00
сирия
в мире
башар асад
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в Сирии, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, российский лидер подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность и впредь содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в стране", - говорится в сообщении.Также Путин пожелал Асаду крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
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сирия, в мире, башар асад, владимир путин, россия
Сирия, В мире, Башар Асад, Владимир Путин, Россия
13:49 30.12.2022 (обновлено: 14:00 30.12.2022)
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин
Путин в поздравлении Асаду: Россия готова оказать помощь в стабилизации ситуации в Сирии