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Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2022
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:49
2022-12-30T14:00
сирия
в мире
башар асад
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в Сирии, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, российский лидер подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность и впредь содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в стране", - говорится в сообщении.Также Путин пожелал Асаду крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
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сирия, в мире, башар асад, владимир путин, россия
Сирия, В мире, Башар Асад, Владимир Путин, Россия
13:49 30.12.2022 (обновлено: 14:00 30.12.2022)
 
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил Путин

Путин в поздравлении Асаду: Россия готова оказать помощь в стабилизации ситуации в Сирии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру Сирии Башару Асаду отметил, что РФ готова содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в Сирии, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Обращаясь к президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, российский лидер подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность и впредь содействовать стабилизации обстановки и постконфликтному восстановлению в стране", - говорится в сообщении.
Также Путин пожелал Асаду крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 14:40
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СирияВ миреБашар АсадВладимир ПутинРоссия
 
 
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