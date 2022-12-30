https://ria.ru/20221230/sanktsii-1842425478.html

Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России

Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России - РИА Новости, 30.12.2022

Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей главной целью на следующий год способствовать введению против РФ санкций, которые бы подорвали изготовление ракет... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:45

2022-12-30T11:45

2022-12-30T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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дмитрий кулеба

россия

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей главной целью на следующий год способствовать введению против РФ санкций, которые бы подорвали изготовление ракет и беспилотников; российские эксперты и производители ранее заявляли об адаптации военной промышленности к новым санкционным условиям. "Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ… Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина". Западные и украинские СМИ регулярно пишут о скором исчерпании российских запасов ракет, в том числе потому, что санкциями якобы перекрыты поставки микроэлектроники, применяемой в российском высокоточном оружии. Российские эксперты отмечали, что регулярные ракетные удары по украинской инфраструктуре демонстрируют наличие необходимых компонентов для производства новых ракет - промышленность сумела адаптироваться под новые санкционные условия, запустить программы импортозамещения по чувствительным технологиям и продуктам, а также выстроить новые логистические цепочки и кооперации. Концерн "Калашников" сообщал, что будет наращивать выпуск и разработку тактических дронов, необходимые комплектующие приобретаются в странах Азии. О разработке и старте производства беспилотников различного класса для армии заявлял "Алмаз-Антей". Завод по производству беспилотников "Кронштадт" в подмосковной Дубне летом перешел на трехсменный график работы. Также сообщалось о запуске производств дронов под нужды армии в различных регионах РФ – например, на Сахалине и в Забайкалье.

https://ria.ru/20221228/ruda-1841898637.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр