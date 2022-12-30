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Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/sanktsii-1842425478.html
Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России
Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России - РИА Новости, 30.12.2022
Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей главной целью на следующий год способствовать введению против РФ санкций, которые бы подорвали изготовление ракет... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:45
2022-12-30T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей главной целью на следующий год способствовать введению против РФ санкций, которые бы подорвали изготовление ракет и беспилотников; российские эксперты и производители ранее заявляли об адаптации военной промышленности к новым санкционным условиям. "Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ… Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина". Западные и украинские СМИ регулярно пишут о скором исчерпании российских запасов ракет, в том числе потому, что санкциями якобы перекрыты поставки микроэлектроники, применяемой в российском высокоточном оружии. Российские эксперты отмечали, что регулярные ракетные удары по украинской инфраструктуре демонстрируют наличие необходимых компонентов для производства новых ракет - промышленность сумела адаптироваться под новые санкционные условия, запустить программы импортозамещения по чувствительным технологиям и продуктам, а также выстроить новые логистические цепочки и кооперации. Концерн "Калашников" сообщал, что будет наращивать выпуск и разработку тактических дронов, необходимые комплектующие приобретаются в странах Азии. О разработке и старте производства беспилотников различного класса для армии заявлял "Алмаз-Антей". Завод по производству беспилотников "Кронштадт" в подмосковной Дубне летом перешел на трехсменный график работы. Также сообщалось о запуске производств дронов под нужды армии в различных регионах РФ – например, на Сахалине и в Забайкалье.
https://ria.ru/20221228/ruda-1841898637.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Россия, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:45 30.12.2022 (обновлено: 11:46 30.12.2022)
 
Кулеба хочет подорвать санкциями производство ракет и дронов в России

Кулеба назвал целью санкции, которые подорвут производство ракет и дронов в России

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей главной целью на следующий год способствовать введению против РФ санкций, которые бы подорвали изготовление ракет и беспилотников; российские эксперты и производители ранее заявляли об адаптации военной промышленности к новым санкционным условиям.
"Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ… Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина".
Карьер - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 13:55
"Металлоинвест" опроверг слова СБУ о хранении Усмановым украинской руды
Западные и украинские СМИ регулярно пишут о скором исчерпании российских запасов ракет, в том числе потому, что санкциями якобы перекрыты поставки микроэлектроники, применяемой в российском высокоточном оружии. Российские эксперты отмечали, что регулярные ракетные удары по украинской инфраструктуре демонстрируют наличие необходимых компонентов для производства новых ракет - промышленность сумела адаптироваться под новые санкционные условия, запустить программы импортозамещения по чувствительным технологиям и продуктам, а также выстроить новые логистические цепочки и кооперации.
Концерн "Калашников" сообщал, что будет наращивать выпуск и разработку тактических дронов, необходимые комплектующие приобретаются в странах Азии. О разработке и старте производства беспилотников различного класса для армии заявлял "Алмаз-Антей". Завод по производству беспилотников "Кронштадт" в подмосковной Дубне летом перешел на трехсменный график работы. Также сообщалось о запуске производств дронов под нужды армии в различных регионах РФ – например, на Сахалине и в Забайкалье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 22:44Специальная военная операция на Украине
Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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