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В Магадане санитарка издевалась над ребенком-инвалидом
В Магадане санитарка издевалась над ребенком-инвалидом - РИА Новости, 30.12.2022
В Магадане санитарка издевалась над ребенком-инвалидом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении санитарки детского дома-интерната в Магадане за издевательства над девочкой-инвалидом, сообщает прокуратора... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:33
2022-12-30T10:33
2022-12-30T10:33
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МАГАДАН, 30 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении санитарки детского дома-интерната в Магадане за издевательства над девочкой-инвалидом, сообщает прокуратора региона. "Установлено, что в отношении семнадцатилетней девочки, которая не умеет разговаривать и нуждается в постоянной помощи со стороны персонала, в сентябре 2022 года во время ужина санитарка применила физическую силу и недозволенные методы воспитания. Противоправные действия обнаружены при просмотре камер внутреннего видеонаблюдения", - сообщает ведомство. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения следователи возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В Магадане санитарка издевалась над ребенком-инвалидом
Дело завели в Магадане на санитарку за издевательства над немым ребенком-инвалидом