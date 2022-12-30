https://ria.ru/20221230/samolety-1842453191.html

В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов

В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов - РИА Новости, 30.12.2022

В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов

Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:13

2022-12-30T13:13

2022-12-30T13:35

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин."Отечественные авиаперевозчики смогут и дальше использовать иностранные самолеты. Правительство еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов и обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.Отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение 5 дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.

https://ria.ru/20220413/samolet-1783256889.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф, реакция на санкции, санкции в отношении россии, санкции