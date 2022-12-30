https://ria.ru/20221230/samolety-1842453191.html
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов - РИА Новости, 30.12.2022
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:13
2022-12-30T13:13
2022-12-30T13:35
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правительство рф
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санкции
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин."Отечественные авиаперевозчики смогут и дальше использовать иностранные самолеты. Правительство еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов и обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.Отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение 5 дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783256889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:13 30.12.2022 (обновлено: 13:35 30.12.2022)
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
В России продлили на два года порядок эксплуатации самолетов, взятых в аренду за рубежом