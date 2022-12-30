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В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов - РИА Новости, 30.12.2022
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В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов - РИА Новости, 30.12.2022
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:13
2022-12-30T13:35
экономика
россия
правительство рф
реакция на санкции
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин."Отечественные авиаперевозчики смогут и дальше использовать иностранные самолеты. Правительство еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов и обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.Отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение 5 дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.
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экономика, россия, правительство рф, реакция на санкции, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Россия, Правительство РФ, Реакция на санкции, Санкции в отношении России, Санкции
13:13 30.12.2022 (обновлено: 13:35 30.12.2022)
 
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов

В России продлили на два года порядок эксплуатации самолетов, взятых в аренду за рубежом

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, сообщает кабмин.
"Отечественные авиаперевозчики смогут и дальше использовать иностранные самолеты. Правительство еще на 2 года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов и обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение 5 дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.
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